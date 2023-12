¿Necesitas alimentos? Aquí te decimos cómo obtenerlos gratis en la Bahía

Durante el mes de diciembre bancos de comida a lo largo del Área de la Bahía estarán distribuyendo alimentos gratis.

Abajo, encontrarás una lista por condado con las fechas, ubicaciones y horarios en los cuales podrás acudir a estos centros en caso de necesitarlo.

CONDADO SANTA CLARA

Second Harvest Of Silicon Valley en Gilroy

San Ysidro Park, ubicado en el 7700 Murray Avenue, estará entregando alimentos el martes 12 de diciembre desde las 4:00 p.m., hasta las 6:00 p.m.

St. Joseph's Family Center, ubicado en el 7950 Church St. Suite A, estará entregando alimentos el 11, 13 y 14 de diciembre desde las 8:00 a.m., hasta las 2:00 p.m.

Second Harvest Of Silicon Valley en Morgan Hill

St. Catherine Church, ubicada en el 17400 Peak Avenue, estará entregando alimentos el 11, 12 , 13 y 14 de diciembre desde la 1:00 p.m., hasta las 2:30 p.m.

Advent Lutheran Church, ubicada en el 16870 Murphy Avenue, estará entregando alimentos el 21 de diciembre desde las 8:00 a.m., hasta las 9:00 a.m.

Si deseas contactarlos lo puedes hacer llamando al 1-800-984-3663.

Second Harvest Of Silicon Valley en San José

Catholic Charities - John XXIII & Eastside, ubicada en el 195 East San Fernando Street, estará distribuyendo comida el 11, 12, 13 y 14 de diciembre desde las 11:00 a.m., hasta las 12:00 p.m.

Si deseas contactarlos lo puedes hacer llamando al (408) 468-0100.

Antioch Baptist Church, ubicada en el 268 E. Julian Street, estará entregando alimentos el 12 de diciembre desde las 11:00 a.m., hasta las 12:00 p.m.

Si deseas contactarlos lo puedes hacer llamando al (408) 295-0066.

Mexican Heritage Plaza, ubicada en el 1700 Alum Rock Avenue, estará entregando alimentos el 13 de diciembre de las 12:00 p.m., hasta las 2:00 p.m.

Si deseas contactarlos lo puedes hacer llamando al (408) 794-6240.

Mayfair Community Center, ubicada en el 2039 Kammerer Avenue, entregará alimentos el 15 de diciembre de 9:00 a.m., a 10:30 a.m.

Si deseas contactarlos lo puedes hacer llamando al (408) 794-1060.

Second Harvest Of Silicon Valley en Santa Clara

Saint Clare Parish, ubicada en el 941 Lexington Street, estará entregando alimentos el 12 de diciembre desde las 7: a.m., hasta las 9:00 a.m.

Si deseas contactarlos lo puedes hacer llamando al 1-800-984-3663.

Second Harvest Of Silicon Valley East Palo Alto

East Palo Alto Senior Center, ubicado en el 560 Bell Street, distribuirá alimentos el 11, 12, 13 y 14 de diciembre desde las 9:15 a.m., hasta las 10:15 a.m.

Si deseas contactarlos lo puedes hacer llamando al (650) 329-5900.

Project WeHOPE, ubicado en el 1854 Bay Rd, distribuirá alimentos el 12 y el 19 de diciembre desde las 11:30 a.m., hasta la 1:00 p.m.

Si deseas contactarlos lo puedes hacer llamando al 1-800-984-3663

Ecumenical Hunger Program, ubicado en el 2411 Pulgas Avenue, estará distribuyendo alimentos el 11, 12, 13 y 14 de diciembre desde las 2:30 p.m., hasta las 5:30 p.m.

Si deseas contactarlos lo puedes hacer llamando al 650-323-7781.

CONDADO SAN MATEO

Canada College/SMCCCD, ubicado en el 4200 Farm Hill Boulevard en Redwood City, distribuirá alimentos el 12 y 19 de diciembre desde las 11:00 a.m., hasta la 1:00 p.m.

Si deseas contactarlos lo puedes hacer llamando 1-800-984-3663.

Second Harvest Of Silicon Valley en Redwood City

Rocketship RWC Prep, ubicado en el 1148 Hudson Street, distribuirá alimentos el 15 de diciembre desde las 3:45 p.m., hasta las 5:30 p.m.

Si deseas contactarlos lo puedes hacer llamando 1-800-984-3663

Boys & Girls Club At Hoover School, ubicado en el 09 Hilton Avenue, distribuirá alimentos el 13 de diciembre desde las 5:00 p.m., hasta las 6:00 p.m.

Si deseas contactarlos lo puedes hacer llamando 1-800-984-3663.

Ayudando Latinos A Sonar (ALAS), ubicado en el 636 Purissima Street en Half Moon Bay, distribuirá alimentos el 11, 12, 13 y 14 de diciembre desde las 9:00 a.m., hasta las 4:30 p.m.

Si deseas contactarlos lo puedes hacer llamando 650-560-8947.

Second Harvest Of Silicon Valley en Half Moon Bay

SVDP Our Lady Of The Pillar, ubicada en el 400 Church Street, estará distribuyendo alimentos el 9 y 16 de diciembre desde las 10: a.m., hasta las 12:00 p.m.

Si deseas contactarlos lo puedes hacer llamando (650) 726-4674

YMCA Community Resource Center/ SHOSV en South San Francisco

YMCA Community Resource Center, ubicado en el 1486 Huntington Avenue, estará distribuyendo alimentos el 12 de diciembre desde las 12:00 p.m., hasta las 4:00 p.m.

Si deseas contactarlos lo puedes hacer llamando (650) 276-4101 EXT.4.

Second Harvest Of Silicon Valley en South San Francisco

YMCA SSF Library, ubicado en el 840 W Orange Avenue, estará distribuyendo alimentos el 14 de diciembre desde las 9:00 a.m., hasta las 10:30 a.m.

Si deseas contactarlos lo puedes hacer llamando (650) 276-4101.

Second Harvest Of Silicon Valley en San Mateo

SVDP Of SMC, ubicado en el 50 N. B Street, estará distribuyendo alimentos el 11, 12, 13 y 14 de diciembre desde las 9:00 a.m., hasta las 11:00 a.m.

Si deseas contactarlos lo puedes hacer llamando 650-343-4403

Martin Luther King Jr Comm Ctr, ubicado en el 725 Monte Diablo Avenue, distribuirá alimentos el 12 de diciembre desde las 10: a.m., hasta las 11: a.m.

Si deseas contactarlos lo puedes hacer llamando 1-800-984-3663.

Second Harvest Of Silicon Valley en Daly City

Thomas R Pollicita, ubicado en el 305 Orange Street, distribuirá alimentos el 20 de diciembre desde las 9:30 a.m., hasta las 11:30 a.m.

Si deseas contactarlos lo puedes hacer llamando 1-800-984-3663.

SF Marina Food Bank en San Francisco

Reality SF, ubicado en el 1325 Valencia Street, distribuirá alimentos el 9, 16, 23 y 30 de diciembre desde las 9:00 a.m., hasta las 10:00 a.m.

Si deseas contactarlos lo puedes hacer llamando (415) 824-3663.

Food Pantry at St. Gregory's, ubicado en el 500 De Haro Street, distribuirá alimentos el 9, 16 y 30 de diciembre desde las 11:00 a.m., hasta las 2:00 p.m.

Si deseas contactarlos lo puedes hacer llamando (415) 654-3456.

CONDADO CONTRA COSTA

Food Banks of Contra Costa & Solano en Concord

Queen of all Saints (SVDP), ubicado en el 2390 Grant Street, estará distribuyendo alimentos todos los miércoles desde las 9:30 a.m., hasta las 11:30 a.m.

Si deseas contactarlos lo puedes hacer llamando 925-609-5944.

WIC Concord, ubicado en el 2731 Systron Drive, estará distribuyendo comida 20 de diciembre desde las 2:00 p.m., hasta las 3:00 p.m.

Si deseas contactarlos lo puedes hacer llamando 855-309-FOOD (3663).

Food Banks of Contra Costa & Solano en Brentwood

Seed of Faith Church, ubicado en el 605 Harvest Park Drive, estará distribuyendo alimentos el 12 y el 23 de diciembre desde las 10: 00 a.m., hasta las 12:00 p.m.

Si deseas contactarlos lo puedes hacer llamando 925-513-2970.

Food Banks of Contra Costa & Solano en Richmond

Richmond Civic Center, ubicado en el 24 Barrett Avenue, estará distribuyendo alimentos el 14 y 28 de diciembre desde las 12:00 p.m., hasta la 1:00 p.m.

Si deseas contactarlos lo puedes hacer llamando al 925-676-7543

Living Hope Neighborhood Church, ubicado en el 2800 Rheem Avenue, estará distribuyendo comida el 16 de diciembre desde las 10:00 a.m., hasta las 11:00 a.m.

Si deseas contactarlos lo puedes hacer llamando al 925-676-7543.

Multicultural Institute, ubicado en el 3600 MacDonald Avenue, estará distribuyendo comida todos los jueves desde las 11:00 a.m., hasta las 12:00 p.m.

Si deseas contactarlos lo puedes hacer llamando al (510) 847-1479.

Loaves & Fishes of Contra Costa en Matínez

Loaves & Fishes of Contra Costa, ubicado en el 835 Ferry Street, estará distribuyendo comida de lunes a viernes de 11:00 a.m., a 12:45 p.m.

Si deseas contactarlos lo puedes hacer llamando al 925-293-4792.

Food Banks of Contra Costa & Solano en Benicia

Boys & Girls Club of Martinez, ubicado en el 1301 Alhambra Avenues, distribuirá comida el 22 de diciembre desde las 12:00 p.m., hasta la 1:00 p.m.

Si deseas contactarlos lo puedes hacer llamando al (925) 387-0746.

Food Banks of Contra Costa & Solano en Concord

La Clinica Monument, ubicada en el 2000 Sierra Road, estará distribuyendo comida el 16 de diciembre desde las 10:00 a.m., gasta las 11:00 a.m.

Si deseas contactarlos lo puedes hacer llamando al (925) 363-2000.

Food Banks of Contra Costa & Solano en Walnut Creek

Walnut Creek Presbyterian, ubicado en el 1753 Lacassie Avenue, estará distribuyendo alimentos todos los martes y miércoles desde la 1:00 p.m., hasta las 4:00 p.m.

Si deseas contactarlos lo puedes hacer llamando al 925-937-3978.

Food Banks of Contra Costa & Solano en Pittsburg

El Pueblo Housing Development , ubicado en el 875 El Pueblo Avenue, estará distribuyendo alimentos el 9 y 23 de diciembre desde las 12:00 p.m., hasta la 1:30 p.m.

CONDADO ALAMEDA

Alameda County Community Food Bank en Oakland

FACES of the East Bay, ubicado en el 4130 Telegraph Avenue, estará distribuyendo comida el 17 y 20 de diciembre desde las 11:30 a.m., hasta la 1:00 p.m.

Telegraph Community Center, ubicado en el 5316 Telegraph Avenue, estará distribuyendo alimentos todos los miércocles desde las 9:30 a.m., hasta la 1:30 p.m.

Si deseas contactarlos lo puedes hacer llamando al 510-961-4385.

Alameda County Community Food Bank en Oakland

Unity Council, ubicado en el 3301 E 12th Street, distribuirá alimentos el 13, 20 y 27 de diciembre desde las 10:00 a.m., hasta las 12:30 p.m.

Si deseas contactarlos lo puedes hacer llamando al (510) 535-6900.

Market Street SDA Church, ubicado en el 900 34th Street, distribuirá alimentos el 14. 19 y 28 de diciembre desde la 1:00 p.m., hasta las 3:00 p.m.

Si deseas contactarlos lo puedes hacer llamando al (510) 655-8700.

Alameda County Community Food Bank en Alameda

Alameda County Community Food Bank, ubicado en el 650 West Ranger Avenue, distribuirá alimentos los lunes, desde las 11:30 a.m., hasta las 4:00 p.m., y los viernes desde las 11:30 a.m., hasta las 4:00 p.m.

Si deseas contactarlos lo puedes hacer llamando al 510-635-3663.

San Leandro Community Food Pantry, ubicado en el 14235 Bancroft Avenue en San Leandro, distribuirá alimentos el 14, 16, 21 y 28 de diciembre desde las 6: p.m., hasta las 8:00 p.m.

Si deseas contactarlos lo puedes hacer llamando al 510-779-2218.

OUSD STONEHURST - Esperanza ES, ubicado en el 10315 E Street en Oakland, distribuirá alimento el 13 y 27 de diciembre desde las 9:00 a.m., hasta las 11:00 a.m.

Davis Street Community Center, ubicado en el 3081 Teagarden Street en San Leandro, distribuirá comida de lunes a viernes desde las 10:00 a.m., hasta las 5:00 p.m.

Si deseas contactarlos lo puedes hacer llamando al (510) 347-4620.

Hope 4 the Heart, ubicado en el 22035 Meekland Avenue en Hayward, distribuirá alimentos el 12,16,19 y 26 de diciembre desde la 1:30 p.m., hasta las 2:30 p.m.

Si deseas contactarlos lo puedes hacer llamando al (510) 581-4673.

Alameda County Community Food Bank en Hayward

City Team Ministries - Iglesia Hebreos, ubicada en el1497 E Street, distribuirá alimentos el 15 de diciembre desde las 5:00 p.m., hasta las 6:00 p.m.