Tres ciudades del condado Alameda mantendrán moratorias locales

A pesar de que los supervisores del condado Alameda decidieron no extender la moratoria contra desalojos, hay tres ciudades en ese condado donde los inquilinos no podrán ser obligados a irse de las viviendas si no pueden pagar a raíz de problemas relacionados con el covid-19. Fátima Navarrete con esa información.

Berkeley, Oakland y San Leandro son las tres ciudades del condado alameda donde los inquilinos no podrán ser desalojados por no poder pagar la renta a causa de la pandemia a pesar de que los supervisores le pusieron fin a la moratoria.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Leah Simon-Weisberg, directora Legal de Organización ACCE dijo que: “En Berkeley van a tener protecciones totales, a menos que el inquilino esté amenanzando con violencia o algo así y después de mayo si no es por causa conectada con Covid”

En esa ciudad, las protecciones aplicarán solo para inquilinos a afectados económicamente por covid-19 y hasta el mes de agosto, pero con algunas excepciones.

“Si el dueño quiere moverse donde vive el inquilino puede comenzar a hacerlo a partir del 1ero de mayo”

Berkeley no es la primera ciudad en implementar una moratoria local, San Leandro también aprobó su propia ordenanza la semana pasada.

“La concejal Celina Reynes, quien impulsó la propuesta, dice que es una extensión temporal de la moratoria que estará vigente hasta el 28 de febrero de 2024”, asegura Reynes, concejal del distrito 1 de San Leandro.

En San Leandro no existen leyes de control de renta ni de causa justa, por lo que esta ordenanza evitará solo los desalojos de personas que puedan comprobar que tienen problemas económicos causados por la pandemia.

“La ciudad formó alianza con el centro legal de la raza para brindar defensa legal a inquilinos que la necesiten, dijo la concejal”.

Por otra parte, la ciudad de Oakland cuenta con una de las moratorias más sólidas contra desalojos y son muy pocos los casos en los que se permite sacar a un inquilino. por ahora no hay fecha para cambiar esas regulaciones.

“Tienen todas las protecciones que había debajo del moratorio del condado”.

Sin embargo, expertos en leyes creen que pronto la ciudad podría cambiar su ordenanza y señalan que la decisión de los supervisores de finalizar la moratoria en todo el condado también acabo con otras protecciones vitales para los inquilinos.

“Quitaron todo el dinero para pagar renta y todo el dinero para pagar a los abogados no lucrativos para ayudar a los inquilinos. es bastante increíble lo que han hecho ayer”.

Bessi Reyes, residente de Oakland, expresó que: “con este frio lo que estamos viviendo hay gente que puede hasta morirse, es feo que lo desalojen por eso, es por lo mismo del Covid que la gente no puede pagar”.

A partir del 2 de mayo es cuando se podría comenzar a ver una ola masiva de desalojos, pues es la fecha en que termina la moratoria del condado. Pero esperan que más ciudades tomen cartas en el asunto y aprueben sus propias protecciones locales.