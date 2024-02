“Peligroso o Imposible”: recomiendan evitar viajar a Lake Tahoe ante tormenta invernal

Una tormenta del Pacífico con fuertes vientos y fuertes nevadas se perfila como la más fuerte de la temporada, dicen los meteorólogos, mientras avanza hacia California con posibles condiciones de ventisca en la Sierra y hasta 10 pies (3 metros) de nieve en las montañas circundantes de Laje Tahoe para el fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional en Reno emitió una advertencia de tormenta invernal el miércoles para un tramo de 482 kilómetros (300 millas) de la Sierra desde el norte del Lago Tahoe hasta el sur del Parque Nacional Yosemite, vigente desde las primeras horas del jueves hasta el domingo a las 10:00 a.m.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Los vientos generalizados crearán condiciones de ventisca con condiciones de oscuridad y visibilidad casi nula, lo que hará que viajar sea "peligroso o imposible" desde el viernes hasta el sábado por la mañana, cuando se espera la nieve más intensa, dijo el servicio meteorológico.

Se esperan entre 2 y 4 pies (61 a 122 centímetros) en las ciudades a lo largo de la costa de Tahoe y de 5 a 10 pies (1,5 a 3 metros) en las elevaciones más altas con vientos que exceden las 100 mph (160 kph) sobre las cimas de la Sierra, dijo el servicio meteorológico. Es probable que se cierren carreteras y se produzcan cortes de energía.

"No tomen esta tormenta a la ligera", advirtió el servicio meteorológico de Reno.

Los posibles totales de nieve varían según los diferentes escenarios, pero el Centro de Predicción Meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional en College Park, Maryland, dijo que no hay duda de que "marzo llegará como un león para los estados de la costa oeste".

Una “impresionante tormenta invernal azotará las Cascadas hasta la Sierra con condiciones de ventisca para terminar la semana”, dijo el centro el miércoles. Se avecinan nevadas intensas, pero menos intensas, hacia las Montañas Rocosas, y “se esperan fuertes lluvias en las zonas costeras entre San Francisco y la Península Olímpica de Washington, donde es probable que caigan unos pocos centímetros en los próximos 3 días”.

El científico principal de un laboratorio de nieve en la cima de la Sierra dijo que es posible que puedan superar su récord actual de aproximadamente 3,5 pies (1 metro) de nieve en un solo día desde 1989.

“Es una tormenta muy grave para nosotros”, dijo el miércoles Andrew Schwartz desde el Central Sierra Snow Lab de UC-Berkeley, fundado en 1946 en Soda Springs, California, al noroeste de Lake Tahoe.

Kristi Anderson, camarera de The Gateway Cafe en South Lake Tahoe, California, dijo que ya llenó su tanque de gasolina y estaba abasteciéndose de comida y leña.

"El año pasado tuvimos muchas tormentas, se cortó mucho la luz y mucha gente no pudo salir a buscar comida y las tiendas de comestibles no tenían electricidad, así que nos estamos preparando para eso", dijo Anderson. "Espero que no venga mucha gente porque las carreteras estarán muy malas".

Otros siguen siendo escépticos.

Richard Cunningham dijo que había oído antes sobre pronósticos para la tormenta del siglo que no se materializaron desde que se mudó de Las Vegas a Reno en 1997.

“La misma historia, día diferente”, dijo el miércoles. “A veces ni siquiera neva”.

Pero Schwartz, el científico del laboratorio de nieve de Sierra, dijo que ha estado observando los modelos de computadora durante las últimas dos semanas y, en todo caso, cree que las predicciones de nevadas del Servicio Meteorológico Nacional son conservadoras.

"El total previsto en el laboratorio de nieve de 6 a 9 pies (1,8 a 2,8 metros) está en la parte inferior de lo que sugieren los modelos", dijo.

Son buenas noticias para las estaciones de esquí del área de Tahoe, donde la temporada comenzó con poca nieve, pero últimamente se ha ido recuperando tras la nevada casi récord del año pasado.

Los funcionarios de la estación de esquí Palisades Tahoe, donde un esquiador murió en una avalancha el mes pasado, dijeron en su sitio web el miércoles que están "entusiasmados con la perspectiva" de fuertes nevadas y al mismo tiempo se preparan para "impactos operativos desafiantes". "Habrá carreteras resbaladizas, visibilidad reducida y cierres en los pasos de montaña que están prácticamente garantizados", dijo el portavoz de Palisades Tahoe, Patrick L