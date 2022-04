Adultos mayores sufren secuelas tras el aislamiento provocado por la pandemia

La llegada de la pandemia provocó problemas económicos y de salud, pero el aislamiento fue una de las consecuencias que más afectó a las personas de la tercera edad y con dispacidades.

"Estaban más deprimidos, más confusión, y también tenían miedo de lo que iba a pasar, qué iba a ser el futuro para ellos, ansiedad y también extrañando las amistades", explicó Betsy Flathers, trabajadora social de Choice in Againg.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Por esta razón, la agencia estatal encargada del bienestar de estas comunidades quiere asegurarse de que se puedan reintegrarse cuanto antes y de forma segura a sus actividades sociales.

Choice in Again, ubicada en Pleasant Hill en el condado Contra Costa, ha reanudado las clases de pintura, manualidades y canto para adultos mayores.

El llamado de las autoridades es que las personas vuelvan a integrarse a este tipo de actividades acudiendo a los diferentes centros que ofrecen estos servicios para que así puedan mantenerse activos y saludables.

"El primer paso para involucrarse con la comunidad es que esten completamente vacunados, lo que incluye asegurarse de que tienen los refuerzos", dijo Susan Demarois, directora del Departamento de Personas de la Tercera Edad.

Según estadísticas nacionales, una tercera parte de las personas mayores de 65 años en el país, no están completamente vacunadas o no han obtenido el refuerzo.

En el condado Contra Costa por ejemplo, han notado una disminución en el interés por obtener el segundo refuerzo de la vacuna.

Autoridades lo que quiere es que la gente sepa que centros como Choice in Again, se encuentran disponibles a lo lo largo y ancho del estado y no importa el estatus migratorio para que las personas puedan recibir estos servicios.

Para encontrar un centro de actividades cerca del lugar donde vives llama 1-800-510-2020, también se recomienda a las personas que tienen Medical a que actualicen su dirección para estar al tanto de las nuevas ayudas.