“Solo quiero hallar 11,780 votos”: Trump ruega a funcionario de Georgia que revierta resultados electorales

ATLANTA - El presidente Donald Trump insistió y suplicó al jefe de elecciones de Georgia que anulara la victoria de Joe Biden en ese estado, sugiriendo en una llamada telefónica que el funcionario "encuentre" suficientes votos para darle a Trump la victoria.

La conversación del sábado fue el último paso en un esfuerzo sin precedentes de un presidente en ejercicio para presionar a un funcionario estatal con la finalidad de que revierta el resultado de unas elecciones libres y justas que perdió.

La renovada intervención y las persistentes e infundadas afirmaciones de fraude del primer presidente en perder la reelección en casi 30 años se producen casi dos semanas antes de que Trump deje el cargo y dos días antes de una elección de segunda vuelta en Georgia que determinarán el control del Senado.

Trump confirmó en un tuit el domingo que había hablado con el secretario de Estado de Georgia, el republicano Brad Raffensperger, un día antes.

The Washington Post publicó en línea fragmentos de audio de la conversación. Posteriormente, NBC News y The Associated Press obtuvieron una grabación de la llamada de una persona que estaba en ella.

En el audio se escucha al presidente, que se ha negado a aceptar su derrota ante el presidente electo demócrata, decirle a Raffensperger en un momento: “Todo lo que quiero hacer es esto. Solo quiero encontrar 11,780 votos, que es uno más de los que tenemos. Porque ganamos el estado".

Dicen que no cambiarán de decisión hasta que se investiguen los reultados de las elecciones.

Georgia certificó los resultados que muestran que Biden ganó las elecciones estatales del 3 de noviembre por 11,779 votos.

La Casa Blanca remitió las preguntas a la campaña de reelección de Trump, que no respondió el domingo a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico. La oficina de Raffensperger no respondió a un mensaje de texto en busca de comentarios.

Trump ha atacado repetidamente cómo Raffensperger dirigió las elecciones de Georgia, alegando sin evidencia que los 16 votos electorales del estado fueron otorgados erróneamente a Biden.

"¡No tiene ni idea!", Trump tuiteó sobre Raffensperger, diciendo que el funcionario estatal "no estaba dispuesto o no podía" responder preguntas sobre una serie de afirmaciones sobre el manejo de las boletas y los votantes que han sido desacreditadas o rechazadas por jueces y autoridades electorales.

El demócrata llegó a los 270 votos electorales.

La respuesta de Raffensperger en Twitter fue: "Respetuosamente, presidente Trump: lo que está diciendo no es cierto. La verdad saldrá a la luz".

No hubo un fraude generalizado en las elecciones, lo que confirmaron varios funcionarios electorales de todo el país, así como el exfiscal general de Trump, William Barr.

Los gobernadores republicanos en Arizona y Georgia, estados clave en el campo de batalla cruciales para la victoria de Biden, también han respondido por la integridad de las elecciones en sus estados. Casi todos los desafíos legales de Trump y sus aliados han sido desestimados por jueces, incluidos dos rechazados por la Corte Suprema, que incluye a tres jueces nominados por Trump.

Y lo llama presidente electo.

Trump ha persistido en atacar a los principales republicanos de Georgia por su derrota electoral en el estado, lo que genera temores de que sus palabras puedan hacer que algunos republicanos se mantengan alejados de las urnas el martes.

Trump también tuiteó que el gobernador de Georgia, Brian Kemp, y el vicegobernador Geoff Duncan, también republicanos, “han hecho menos que nada. ¡Son una vergüenza para la gran gente de Georgia! "

El presidente pidió la semana pasada a Kemp que dimitiera; el gobernador lo descartó como una "distracción".