Consulado de México en San Francisco ofrecerá servicios legales gratuitos

El consulado mexicano en San Francisco se está preparando para brindar servicios legales en medio de temores e incertidumbres para las comunidades indocumentadas.

El consulado comenzará a ofrecer su servicio gratuito el 19 de noviembre y atenderá las preguntas de las personas sobre inmigración.

"Tenemos especialistas en todas las áreas migratoria laboral familiar de derechos en casos de accidentes iba gran variedad de abogados y organizaciones que nos acompañan", dijo Ana Luisa Vallejo. "Lo que les pedimos es que están muy atentos que no tengan pánico pero estén preparados escuchando a los especialistas que nos darán orientaciones"

Se puede acceder a los servicios hasta el 22 de noviembre, y se pueden realizar de manera presencial o en línea sin cita previa.

Según Vallejo, los servicios también están destinados a proporcionar a las personas un plan para ayudar a mitigar los temores.

"El plan es tener un plan así lo estamos promoviendo para que estén tranquilos que tengan la certeza de que sus hijos estarán con alguien ya autorizado para tomar cargo en caso de sin incidente", dijo.

Ángel Rodríguez, abogado de inmigración, recomienda que las personas tengan a la mano sus documentos y entiendan los procesos migratorios pendientes que puedan tener.

"Tiene que tener su pasaporte acta de nacimiento acta de hijos record médico del niño", dijo. "Uno tiene derecho a un abogado si es detenido por inmigración derecho a no firmar ningún documento y pedir su número de caso y hacer su llamada gratuita"

