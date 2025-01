Hispano le da un toque especial a las artesanías que vende en San José

Desde Dolores Hidalgo, Guanajuato, al este de San José ese es el recorrido que hacen las artesanías mexicanas que una familia de migrantes vende en Estados Unidos, pero combinándolas con un toque especial.

En memoria de su madre, decidieron mezclar las artesanías con la belleza de las plantas.

“Nos enfocamos muchos en la artesanía mexicana, lo que es la clásica talavera y le agregamos plantas porque a mí mama, cuando vivía, le encantaban las plantas”, indicó Juan Carlos Sánchez, dueño J&C Hand Crafted Planters and more.

Y en su memoria, hace casi tres años, tras la pandemia, crearon este mágico lugar en Alum Rock Village.

“Yo no he visto negocios pequeños que combinen artesanía mexicana con plantas artesanales y exóticas”, afirmó Sánchez. “Queríamos mantener viva esa cultura de lo que es un trabajo pintado a mano y no queríamos que esa cultura muera”.

Y aunque confiesa que conseguirlo no es fácil, por todo el tiempo y sacrificio que hay detrás del trabajo artesanal, le agradece a sus compatriotas que desde Dolores Hidalgo en Guanajuato permiten que quienes hoy no viven en su natal México, puedan tener algo de su país en el sitio al que llaman hogar.

“Gracias a ellos es que nosotros podemos traer estos productos y deleitar a la gente con una artesanía tradicional mexicana que se vuelve un lujo en su casa”, indicó Sánchez.

Y las plantas que más se venden junto a estas bases artesanales, son las de interiores, por eso aprovecha para darnos una recomendación para cuidarlas mejor.

“A veces no las regamos lo suficiente o a veces en exceso, entonces una planta de interior generalmente se riega cada dos semanas, una planta interior como una vez a la semana, en el tiempo de calor hasta 2 veces por semana”, aseveró Sánchez.