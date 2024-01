“Fui al hospital a buscarlo con la esperanza que no fuera él”, habla la esposa de guatemalteco muerto en accidente vehicular en Daly City

Cornelio Cifuentes Soco de origen guatemalteco siempre será recordado así, por su sonrisa y sentido de humor, es lo que cuenta su esposa Jacqueline Hernández.

Asegura que Cifuentes era una persona muy querida, muy servicial, un buen ser humano y “trabajador porque si trabajaba muy duro”, asegura Jacqueline.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Como cada lunes, dice que su esposo, salió a trabajar en la madrugada, era un conductor de una recicladora.

En la mañana que despertó, dice Jacquelin que le hablo, pero no contestaba, así que empezó a buscarlo.

Luego se enteró que la policía quería hablar con ella.

Cuenta que le pidieron información y luego le informaron que su esposo había muerto, que había muerto en un accidente, “fui al hospital a buscarlo con la esperanza que no fuera él, pero cuando llegué me dijeron que me dijeron que era él”.

La oficina del médico forense confirmó que Soco de 33 años murió en el trágico accidente.

La patrulla de caminos de California nos informo que recibieron un reporte, un poco antes de las 3:00am del lunes, de un choque en la autopista 280 rumbo al sur en John Daly Bulevar en Daly City.

El reporte preliminar indica que Cifuentes Soco salía de la rampa cuando fue impactado por otro auto que venia en contravía.

El conductor del vehículo que manejo en el lado contrario fue identificado como Anthony Pacheco de 53 años, también falleció en el accidente.

Jacqueline dice que necesita saber que paso y por que sucedió.

Soco dejo a una hija de cinco años y ahora Jacqueline dice no estar preparada para algo así.

Ella tiene planes para repatriar el cuerpo de su esposo a Guatemala pero dice no cuenta con los recursos económicos.

Por el momento dice se siente en el limbo ya que su esposo era el proveedor de la casa y dice será difícil ya que no sabe qué hará, posiblemente tener otro trabajo.

Las autoridades aseguraron que aún están en la primera etapa de la investigación. No confirmaron si drogas o alcohol fueron un factor en el choque mortal.