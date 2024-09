Familia llora la muerte de joven mexicano baleado en Oakland

Una familia mexicana en Redwood City llora la pérdida de su ser querido, quien murió baleado en Oakland durante el fin de semana del Día del Trabajador.

Entre lágrimas, Ramiro Reyes, padre de Ramiro, de 22 años, contó que su hijo acudió a un área en la ciudad donde había tres personas que le dispararon.

El tiroteo ocurrió el 2 de septiembre en la madrugada en la cuadra 2600 de 74rd Avenue.

Nayeli Mendoza, amiga de Ramiro, se encontraba con él dentro de un auto cuando todo ocurrió.

"Pues no más salimos, recogimos a una amiga, y luego la amiga nos llevó a una dirección donde llegamos y cuando él se parqueó salieron tres personas disparando", recordó Nayeli.

Al escuchar los disparos, Nayeli decidió bajarse del vehículo mientras Ramiro aún estaba dentro del automóvil.

"Y yo solo me bajé para decirle a ellos que por favor nos dejaran en paz, y solo me pegaron en la cabeza y luego mi amigo Ramiro me dijo que me subiera y pues él luego salió corriendo", dijo Nayeli.

Según la policía Ramiro fue declarado muerto en la escena.

"Eso no es justo, si él no salía ni iba para allá, no sé en que estuvo que se fue a meter allá", dijo Carmen Reyes, tía de Ramiro.

Su familia le explicó a Telemundo 48 que Ramiro se dedicaba a la construcción y era padre una niña de dos años.

También aseguraron haber abierto una cuenta en línea para recaudar fondos para los gastos funerarios de Ramiro.

"Muchos de nosotros dejamos de trabajar, y en este país todo es caro, entonces cualquier cosa sería agradecido", afirmó Gabriela Cifuentes, su esposo era primo hermano de Ramiro.

Por ahora su familia indicó que recordarán a Ramiro, el pekas, chino, o simba como le decían de cariño como un hombre trabajador y muy alegre.

Este caso aún sigue bajo investigación y la policía pide la ayuda de la comunidad.

Si tienes información sobre el caso llama al (510) 238-3821.