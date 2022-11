El demócrata Wes Moore se proyecta ganador de la gobernación de Maryland, según NBC News

Wes Moore se convertirá en el primer gobernador negro de Maryland, proyecta NBC News.

Moore, un autor y ejecutivo de una organización sin fines de lucro respaldado por el expresidente Barack Obama, Oprah Winfrey y otros, tenía una ventaja de dos cifras sobre su oponente republicano, el delegado Dan Cox, quien estaba apoyado por el expresidente Donald Trump, según encuestas.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La victoria de Moore le devuelve el poder a los demócratas en un estado donde ese partido ha tenido el control con frecuencia - excluyendo los últimos ocho años. El gobernador actual, Larry Hogan, cede el escaño ya que está limitado a dos términos. Cuando fue elegido por primera vez en 2014, se convirtió apenas en el segundo gobernador republicano de Maryland en 50 años.

VICTORIAS HISTÓRICAS

Moore hace historia como el primer gobernador negro de Maryland, y su compañera de fórmula, Aruna Miller, es la primera candidata asiática-americana en ser elegida en una contienda estatal. (Por su parte, Anthony Brown también podría ser el primer fiscal general negro del estado.)

Al ganar los demócratas, políticos negros ocuparán muchos de los principales cargos estatales en Maryland, que ahora es un estado con una población mayormente compuesta de minorías, según la Oficina del Censo de Estados Unidos.

Moore, de 44 años, es un autor, exveterano de combate del ejército que sirvió en Afganistán y exdirector ejecutivo de un grupo nacional contra la pobreza. La consigna de su campaña era “dejar a nadie atrás”, o “leave no one behind”, en inglés. Ha prometido mantener los fondos para el plan de educación K-12 con amplios objetivos de equidad conocido como Blueprint for Maryland's Future, o Plano para el Futuro de Maryland en español, y aprovechar otras iniciativas para crear igualdad de oportunidades para los residentes de Maryland, informó Brian Witte de AP.

“Este puede ser el momento de Maryland”, dijo Moore en su único debate televisado contra Cox. “Tenemos personas increíbles y un potencial increíble, pero no todos están en condiciones de tener éxito”.

Cox y Moore chocaron fuertemente durante la campaña, y sus diferencias se destacaron durante su debate en octubre, un enfrentamiento de una hora que incluyó frecuentes ataques a la credibilidad de cada candidato.

Moore calificó a Cox como “peligroso” por negar los resultados de la elección presidencial del 2020, mientras Cox dijo que Moore era un “farsante”.

Cox recibió una pregunta de un panelista sobre si aceptaría los resultados de la elección para gobernador, notando que había asistido al mitin “Stop the Steal”, o “para el robo”, el 6 de enero en 2021, en Washington DC.

Cox respondió que “siempre ha aceptado resultados de elecciones que son justos” pero no dijo que definitivamente aceptaría los de noviembre. “En este punto, sería similar a decir antes de que suceda una cirugía si fue bien o no”, objetó Cox.

Moore sostuvo que honraría los resultados de la elección en un estado que tiene un proceso electoral libre, justo y transparente, y criticó a Cox por dudar que ganó el presidente Joe Biden en el 2020.

Cox, un candidato apoyado por Trump quien organizó buses a DC el 6 de enero de 2021 y se refirió al vicepresidente Mike Pence como un “traidor” ese día en un tuit que luego borró, recibió ayuda de demócratas en la primaria que buscaban resaltar su campaña sobre la de un candidato republicano más fuerte.

Y Moore tuvo cierta controversia con un libro que escribió, "The Other Wes Moore", luego de que surgieron preguntas sobre si engañó al público sobre sus antecedentes para vender libros.

El gobernador saliente Hogan, un republicano moderado, no apoyó la candidatura de Cox y lo describió como un “chiflado de Q-Anon".

Culpó a la Asociación de Gobernadores Demócratas (DGA, por sus siglas en inglés) y a Trump por la victoria de Cox en las primarias sobre Kelly Schulz, quien fue secretaria de gabinete en la administración de Hogan.

La DGA gastó grandes cantidades de dinero en anuncios que describían a Cox como "demasiado conservador para Maryland" y destacaban sus conexiones con Trump, anuncios que bien podrían haber reforzado el atractivo de Cox para los votantes de las primarias republicanas, informó AP. Hogan calificó la victoria de Cox en las primarias como "una victoria para los demócratas" porque, dijo, Cox no tenía posibilidades de vencer a Moore en las elecciones generales en un estado donde los demócratas tienen una gran ventaja natural.

Aquí puedes ver los resultados de las elecciones en Virginia, Maryland y el Distrito de Columbia.