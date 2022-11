Sospechoso del tiroteo mortal del club LGBTQ+ en Colorado se presentará en corte

COLORADO SPRINGS — El presunto atacante que enfrenta posibles cargos de delitos motivados por el odio en la muerte a tiros de cinco personas en un club nocturno LGBTQ+ de Colorado Springs fue detenido sin fianza en una primera aparición en la corte el miércoles.

Anderson Lee Aldrich, de 22 años, apareció por vídeo desde la cárcel y se le pudo ver caído en una silla con heridas visibles en la cara y la cabeza. Aldrich pareció necesitar la ayuda de los abogados de la defensa cuando se le pidió que dijera su nombre ante la jueza del tribunal del condado de El Paso, Charlotte Ankeny.

Aldrich fue sometido a golpes por los clientes durante el tiroteo del sábado por la noche en el Club Q y fue dado de alta del hospital el martes. El motivo del tiroteo aún estaba bajo investigación, pero las autoridades dijeron que enfrenta posibles cargos de asesinato y delitos de odio.

Los cargos por delitos de odio requerirían probar que el acusado estuvo motivado por prejuicios, como contra la orientación sexual o la identidad de género real o percibida de las víctimas. Los cargos son preliminares y los fiscales aún no han presentado cargos formales. El sospechoso está representado por Joseph Archambault, jefe adjunto de juicio de la oficina del defensor público del estado. Los abogados de la oficina no comentan los casos a los medios.

Los abogados defensores dijeron el martes por la noche que el sospechoso es no binario. Las presentaciones judiciales estándar presentadas por el equipo de defensa se refieren al sospechoso como “Mx. Aldrich”, y las notas al pie de página de los abogados afirman que es no binario y usa pronombres "ellos". Las mociones se ocupan de cuestiones como la apertura de documentos y la recopilación de pruebas, no su identidad y no hubo más detalles al respecto.

Cambió hace más de seis años cuando era adolescente, luego de presentar una petición legal en Texas para “protegerse” de un padre con antecedentes penales, incluida la violencia doméstica contra la madre.

El sospechoso era conocido como Nicholas Franklin Brink hasta 2016. Semanas antes de cumplir 16 años, el acusado solicitó a un tribunal de Texas un cambio de nombre, según muestran los registros judiciales. Sus abuelos, quienes eran sus tutores legales en ese momento, presentaron una petición para el cambio de nombre en nombre de Brink.

“El menor desea protegerse a sí mismo y a su futuro de cualquier conexión con el padre biológico y su historial criminal. El padre no ha tenido contacto con el menor durante varios años”, dice la petición presentada en el condado de Bexar, Texas.

El padre del sospechoso es un luchador de artes marciales mixtas y actor de pornografía con un extenso historial criminal, incluidas condenas por agresión contra la madre del presunto atacante, Laura Voepel, tanto antes como después del nacimiento del sospechoso, según muestran los registros judiciales estatales y federales. Una condena por un delito menor de agresión en California en 2002 resultó en una orden de protección que inicialmente prohibía al padre, Aaron F. Brink, contactar al sospechoso o a Voepel excepto a través de un abogado, pero luego se modificó para permitir visitas monitoreadas con el niño.