¿Qué hacer si pierdes o te roban tu reembolso del IRS? ¿Puedes recuperar el dinero?

Nada más frustrante que esperar tu reembolso y los pagos de los créditos fiscales durante semanas, incluso meses, solo para descubrir que el dinero está perdido o fue robado. La pregunta más urgente de los contribuyentes en estos casos es si pueden obtener un reemplazo de sus cheques y cómo rastrear el dinero.

Siempre puedes verificar el estado de tu pago mediante la herramienta ¿Dónde está mi reembolso? en IRS.gov o la aplicación móvil IRS2Go. El sistema se actualiza no más de una vez cada 24 horas, en general durante la noche.

Si la plataforma indica que el IRS emitió tu reembolso, pero no lo has recibido, es posible que tu dinero se haya extraviado o haya sido robado.

REEMBOLSO EXTRAVIADO EN CASO DE UN DEPÓSITO DIRECTO

Si este es el caso, puedes pedirle al IRS que haga un seguimiento del reembolso. Aquí te explicamos el proceso que utiliza el IRS para rastrear un cheque de reembolso perdido, robado o extraviado o para verificar que una institución financiera recibió un depósito directo.

Antes de pedirle al IRS que rastree tu reembolso, debes verificar que no haya errores en tu declaración de impuestos y que haya pasado el tiempo completo de procesamiento de un reembolso.

Si solicitaste un reembolso de depósito directo, verifica dos veces la información de la cuenta bancaria que proporcionaste al IRS para asegurarte de que no hayas errores en tu declaración de impuestos. Ten en cuenta que el IRS no asume ninguna responsabilidad por los errores cometidos por el contribuyente o el preparador de impuestos. También debes consultar con tu institución financiera para asegurarte de que el error no haya sido de tu parte.

¿CÓMO SÉ SI NO HE RECIBIDO ME REEMBOLSO DEBIDO A UNA DEMORA DEL IRS?

La Ley de Protección de los Estadounidenses contra los Aumentos de Impuestos (PATH, por sus siglas en inglés) realizó los siguientes cambios, que entraron en vigencia para la temporada de presentación de impuestos de 2017, para ayudar a prevenir la pérdida de ingresos debido al robo de identidad y el fraude de reembolso relacionado con salarios y retenciones falsos:

Es posible que el IRS no emita un crédito o reembolso antes del 15 de febrero si reclamas el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) o el Crédito Tributario Adicional por Hijos (ACTC) en tu declaración de impuestos.

Este cambio solo afecta las declaraciones que reclaman EITC o ACTC presentadas antes del 15 de febrero.

El IRS retendrá tu reembolso completo, incluida cualquier parte de tu reembolso que no esté asociada con el EITC o el ACTC.

Ni el Departamento de Tesoro ni el IRS pueden liberar ninguna parte de tu reembolso antes de esa fecha, incluso si está experimentando dificultades financieras.

¿CUÁNDO PUEDO PEDIRLE AL IRS QUE RASTREE MI REEMBOLSO?

DEPÓSITO DIRECTO: El IRS en general deposita los reembolsos dentro de los 21 días posteriores a la recepción de tu declaración electrónica de impuestos. Si no recibes tu depósito dentro de los cinco días después de que hayan pasado los 21 días, puedes solicitar un seguimiento del reembolso.

CHEQUE IMPRESO: Si no recibes tu cheque de reembolso dentro de las seis semanas posteriores al envío por correo de tu declaración de impuestos al IRS, puedes solicitar un seguimiento del reembolso.

¿QUÉ ES EL FORMULARIO 3911?

Para rastrear tu reembolso, deberás completar el Formulario 3911, Declaración del contribuyente sobre el reembolso.

El Formulario 3911 notifica al IRS que no has recibido el dinero al que tienes derecho. De esa forma, la agencia tributaria emprende una investigación para determinar dónde está tu pago y por qué no lo has recibido.

El propósito principal del Formulario 3911 es rastrear los pagos faltantes, no determinar la exactitud del monto o si cumples los criterios para recibir ese dinero. Solo debes presentar el Formulario 3911 si ha pasado una cantidad considerable de tiempo desde que presentaste tu declaración de impuestos.

Puedes esperar una respuesta dentro de las 6 a 8 semanas posteriores a la presentación del Formulario 3911. Ten en cuenta que habrá demoras debido a que la agencia tributaria sigue procesando millones de declaraciones a la vez que emite reembolsos y pagos del crédito por hijos.

CÓMO COMPLETAR UN FORMULARIO 3911 PASO A PASO

Deberás proporcionar la siguiente información:

Fecha de consulta

Año de declaración de impuestos

Cantidades de reembolso

Fechas de reembolso

Cheque o depósito directo

ESTADO:

El Servicio Postal volvió el cheque porque no pudo entregarlo

El cheque no se cobró dentro de un año de la fecha de emisión y la ley exige que ya no se pueda cobrar

Perdido, robado o destruido

SECCIÓN I

Nombre

ITIN o Seguro Social

Nombre de la esposa

ITIN o Seguro Social del cónyuge

Dirección

Número de teléfono

Información personal modificada

Nombre del representante

Tipo de devolución

Tipo de reembolso solicitado

SECCIÓN II - INFORMACIÓN SOBRE REEMBOLSOS

Estado: no recibió un reembolso; perdido, robado o destruido

Número de banco y cuenta donde normalmente cobra o deposita cheques

No se recibieron los números de tránsito y los números de cuenta que se muestran en la devolución para reembolso

SECCIÓN III - CERTIFICACIÓN

Firma

Fecha

Firma del cónyuge

Fecha

SECCIÓN IV - DESCRIPCIÓN DE LA VERIFICACIÓN

Fecha de Devolución

Monto

¿CÓMO ENVÍO EL FORMULARIO AL IRS UNA VEZ COMPLETADO?

Por fax o por correo postal. Debes marcar la Solicitud de seguimiento de EIP o CTC en el sobre antes de presentarlo.

Estas son las direcciones por estado:

Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, Vermont

Andover Internal Revenue Service, 310 Lowell St., Andover, MA 01810

Fax: 855-253-3175

Georgia, Iowa, Kansas, Kentucky, Virginia

Atlanta Internal Revenue Service, 4800 Buford Hwy., Chamblee, GA 30341

Fax: 855-275-8620

Florida, Louisiana, Mississippi, Oklahoma, Texas

Austin Internal Revenue Service, 3651 S. Interregional Hwy 35, Austin, TX 78741

Fax: 855-203-7538

New York

Brookhaven Internal Revenue Service, 1040 Waverly Ave., Holtsville, NY 11742

Fax: 855-297-7736

Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawaii, Nevada, New Mexico, Oregon, Utah, Washington, Wisconsin, Wyoming

Fresno Internal Revenue Service, 5045 E. Butler Ave., Fresno, CA 93888

Fax: 855-332-3068

Arkansas, Connecticut, Delaware, Indiana, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, New Jersey, Ohio, West Virginia

Kansas City Internal Revenue Service, 333 W. Pershing Rd., Kansas City, MO 64108

Fax: 855-344-9993

Alabama, North Carolina, North Dakota, South Carolina, South Dakota, Tennessee

Memphis Internal Revenue Service, 5333 Getwell Rd. Memphis, TN 38118

Fax: 855-580-4749

District of Columbia, Idaho, Illinois, Pennsylvania, Rhode Island

Philadelphia Internal Revenue Service: 2970 Market St. Philadelphia, PA 19104

Fax: 855-404-9091

Un país extranjero, territorio de EEU, usas una dirección APO o FPO, presentas el Formulario 2555 o 4563

Austin Internal Revenue Service, 3651 S. Interregional Hwy 35, Austin, TX 7874

Fax: 855-203-7538

¿OBTENDRÉ EL DINERO DE VUELTA SI MI REEMBOLSO FUE ROBADO O SE EXTRAVIÓ?

Una vez que el IRS termine de rastrear tu reembolso, los próximos pasos del IRS dependen de si solicitaste que tu reembolso como depósito directo o cheque impreso.

Si tu reembolso fue depositado directamente, la institución financiera recibirá una carta dentro de las seis semanas de la Oficina del Servicio Fiscal en el Departamento del Tesoro, para verificar a dónde fue el depósito.

Si fue un cheque impreso y no ha sido cobrado, recibirás un cheque de reembolso de reemplazo en unas seis semanas.

Si tu cheque de reembolso original fue cobrado, recibirás un paquete de reclamo dentro de las seis semanas para completarlo y devolverlo a la Oficina del Servicio Fiscal para procesar un reclamo.

Si la Oficina del Servicio Fiscal determina que el cheque fue falsificado, emitirá un cheque de reembolso de reemplazo y notificará al IRS.

Si se niega su reclamo, la Oficina del Servicio Fiscal le enviará una carta de rechazo con instrucciones sobre cómo apelar la decisión.

AYUDA LEGAL

Si tu problema con el IRS te está causando dificultades financieras, lo has intentado repetidamente y no recibes una respuesta de la agencia tributaria o crees que no se están respetando tus derechos como contribuyente, considera comunicarte con el Servicio de Defensa del Contribuyente (TAS).

Puede recibir representación de un abogado, Contador Público Certificado (CPA) o Agente Inscrito (EA) asociado con una Clínica para Contribuyentes de Bajos Ingresos (LITC) por poco o ningún costo. Las clínicas para contribuyentes de bajos ingresos también brindan información sobre los derechos y responsabilidades de los contribuyentes en diferentes idiomas para las personas que hablan inglés como segundo idioma.

Para más detalles sobre el robo o pérdida de tu reembolso visita la hoja informativa del IRS aquí.

Para contactar al Servicio de Defensa del Contribuyente abre aquí.