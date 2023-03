Misterioso relato: arrestan a mujer que estuvo atrincherada 36 horas en una autopista

Una mujer fue detenida el jueves a la medianoche después de un enfrentamiento con las autoridades en Richmond Highway (Ruta 1) en el área de Hybla Valley que cerró la carretera durante 36 horas, informó la policía del condado Fairfax.

Cuando Brittany Copelin salió del Jeep, los transeúntes celebraron y uno gritó: “¡Te amamos!”. Copelin se acercó a la policía y se rindió, según muestra un video de la escena. La mujer fue puesta bajo custodia policial y abandonó el lugar en una ambulancia.

El jefe de policía del condado Fairfax, Kevin Davis, dijo que los negociadores de crisis y los médicos estaban en contacto con Copelin, que estaba experimentando una crisis de salud mental.

“Estaba sola en el automóvil. Ciertamente era un peligro para ella y para los demás, pero nadie más estaba con ella en el automóvil. Por lo tanto, no había una oportunidad inmediata para que ella causara daño a otra persona”, dijo Davis en una conferencia de prensa el jueves por la tarde.

Después de que los médicos la evaluaron, la policía llevó a Copelin a la cárcel y la acusó de cargos de secuestro y posesión de armas de fuego.

Varias cuadras siguen cerradas por el atrincheramiento, y un familiar confirmó que tiene que ver con el presunto secuestro de una mujer de Maryland.

Davis dijo que Copelin está detenida sin derecho a fianza y que los servicios de salud mental están disponibles para ella en la cárcel.

"La razón por la que tomó tanto tiempo es porque queríamos obtener el mejor resultado posible para una persona que estaba en una crisis de salud mental porque eso es lo que era", dijo Davis.

El tráfico avanzó a lo largo de Richmond Highway después del cierre de día y medio de la concurrida vía.

El tío de la mujer atrincherada en el vehículo confirmó que estaba publicando en las redes sociales desde el interior de la camioneta, y los familiares le enviaron mensajes de audio alentándola a salir del vehículo.

La policía confirmó que el enfrentamiento estaba relacionado con el caso de la persona desaparecida que involucra a Lauren Kingsbury, de 25 años, de Laurel, Maryland. No se había visto a Kingsbury desde el 24 de marzo antes de que la encontraran a salvo el martes temprano en el condado Fairfax, poco antes de que comenzara el enfrentamiento.

DRAMÁTICO: "UNA MUJER QUE DIJO QUE HABÍA SIDO SECUESTRADA"

Las autoridades dijeron que el incidente comenzó cuando otra agencia de aplicación de la ley les pidió que realizaran un control de bienestar en el área alrededor de las 11 a.m. del martes. Dijeron que estaban buscando a una persona desaparecida en peligro potencial.

Afuera de un motel Quality Inn, se encontraron con una mujer angustiada.

“Cuando respondimos allí, había una mujer que dijo que había sido secuestrada y que el vehículo sospechoso acababa de huir. Entonces comenzamos a buscar en el área, y fue entonces cuando uno de nuestros oficiales encontró el vehículo, y dio lugar a una persecución y terminó aquí”, explicó el teniente James Curry.

“Ella mostró un arma de fuego a los oficiales durante esa primera parada de tráfico, y eso llevó a la respuesta que ven aquí”, agregó.

Por su parte, un testigo que prefirió permanecer en el anonimato, relato los dramáticos detalles del incidente.

“La policía la venía siguiendo, ella me rebasó, yo seguí pero la policía encendió las sirenas y una patrulla se paró y me dijo que me bajara del vehículo y que lo dejara ahí", detalló.

"Yo vi todo, la muchacha se trancó allá y se bajó del carro con un arma y, cuando se bajó con el arma, andaba otra cosa en su otra mano izquierda, pero se veía como algo menor y dijo que si se acercaban, iba a tirar eso”, añadió.

El hombre asegura que la mujer no habría mostrado ningún interés de atacar a alguna persona, más que la de buscar refugiarse dentro del automóvil con sus armas.

“El oficial le dijo por la bocina que se entregara y ella dijo que no, pero le han llevado cigarros, comida, de todo y se lo pasan con un robot”, señaló.

Para la seguridad del público, parte de Richmond Highway, la principal vía que atraviesa el área, se cerró el martes por la mañana. Todos los carriles de Richmond Highway estuvieron bloqueados entre Lockheed Boulevard y Boswell Avenue hasta la madrugada del jueves. El camino se reabrió.