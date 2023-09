Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo”, se declara no culpable en corte federal de EEUU

CHICAGO - Ovidio Guzmán López, conocido como "El Ratón" y quien es uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declaró no culpable este lunes ante una Corte Federal de Distrito de Chicago tras su extradición el viernes, de acuerdo con The Associated Press.

A Guzmán López se le imputan cargos de tráfico, lavado de dinero y otros cargos relacionados por el presunto liderazgo del Cartel de Sinaloa y participación en una de las operaciones más grandes y violentas de tráfico de fentanilo en el mundo.

Además del fentanilo, se le acusa de traficar cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana, así como de lavado de dinero.

El Centro Correccional Metropolitano en Chicago, donde está encarcelado Guzmán López, es la misma cárcel donde Vicente “El Vicentillo” Zambada-Niebla, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, fue recluido al llegar a Estados Unidos.

Dicha prisión está localizada en el centro de Chicago y está a solo 3 cuadras de distancia donde será la audiencia para el hijo de “El Chapo” Guzmán, programada para la 1 p.m.

Guzmán López, de 33 años, fue extraditado desde México a Chicago para responder a las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Mark Guiffre, exagente de la DEA y asistente del jefe de la DEA en Chicago, habló con Telemundo Chicago sobre la importancia de esta detención.

“El mensaje muy claro es que, si vas a sacar provecho de la miseria humana, no estás a salvo en ningún lugar. Si vas a traer muerte y horror a tantas familias, este no es sólo un problema estadounidense, es un problema internacional,” indicó Guiffre.

Ovidio Guzmán estará representado en la corte federal por el abogado Jeffrey Lichtman, quien previamente defendió a su padre, “El Chapo”, en un caso que atrajo la atención mundial.

Por lo pronto, se espera que la seguridad en esta audiencia federal sea extrema, dada la naturaleza de las acusaciones y la notoriedad del caso.