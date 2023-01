Mochila de niño de 6 años habría sido revisada horas antes de dispararle a su maestra en plena clase

Los administradores de la escuela de Virginia, donde un niño de primer grado le disparó a su maestrA la semana pasada, se enteraron de que el menor podría haber tenido un arma en su poder antes del tiroteo. Sin embargo, no encontraron la pistola de 9 mm que trajo a pesar de buscar en su bolso, reveló el superintendente del sistema escolar.

Michelle Price, portavoz del distrito escolar de Newport News, informó que el superintendente George Parker dijo durante una reunión en línea con los padres el jueves por la noche que al menos un administrador de la escuela fue notificado de que el niño podría tener un arma antes de que este le disparara a la docente en la Escuela Primaria Richneck en Newport News.

“En ese momento se registró la mochila del estudiante, luego de que se reportara que podría tener un arma. No se encontró nada en la mochila”, expresó Price el viernes.

Los comentarios de Parker fueron reportados por primera vez por WAVY-TV. La reunión en línea fue solo para padres, pero WAVY-TV informó que la estación obtuvo acceso a la reunión a través de un padre.

El jefe de policía Steve Drew dijo anteriormente que el niño llevó el arma a la escuela en su mochila el día de la balacera.

Price también sostuvo que no le han dicho dónde creen los funcionarios escolares que estaba el arma cuando se registró la mochila del niño.

“Eso probablemente sea definitivamente parte de nuestra investigación interna y de la investigación policial, pero no se ha hecho público nada al respecto”, expresó Price a The Associated Press.

El funcionario se negó a comentar cuando se le preguntó quién informó que el niño podría tener un arma y si los funcionarios escolares deberían haber tomado medidas adicionales después de que no se encontró el arma en su mochila.

La portavoz del Departamento de Policía de Newport News, Kelly King, notificó en un correo electrónico el viernes que los investigadores determinaron que un empleado de la escuela fue alertado de una posible arma en la escuela antes del tiroteo. King dijo que la policía no recibió esa información antes del incidente.

La maestra, Abigail Zwerner, de 25 años, recibió un disparo en el pecho con lesiones que inicialmente se consideraron potencialmente mortales. Sin embargo, su condición ha mejorado y se informó que se encuentra en condición estable en un hospital.

El jueves temprano, la presidenta de la Junta Escolar de Newport News, Lisa Surles-Law, dijo que el distrito instalará detectores de metales en todas las escuelas, comenzando con Richneck.

El tiroteo del 6 de enero ocurrió cuando Zwerner estaba dando su clase. Las autoridades indicaron que no hubo advertencia ni forcejeo antes de que el niño de 6 años apuntara con el arma a Zwerner.

Drew ha descrito el tiroteo como intencional. Un juez determinará qué sigue para el niño, que está detenido en un centro médico luego de una orden de custodia de emergencia.

Drew dijo que el niño usó el arma de su madre, que había sido comprada legalmente. No está claro cómo obtuvo acceso al arma. Una ley de Virginia prohíbe dejar un arma cargada donde sea accesible para un niño menor de 14 años como un delito menor.