Caso Gabby Petito: familia de la joven ofrece conferencia mientras FBI sigue tras Brian Laundrie

NUEVA YORK - Se espera que el martes haya una conferencia de prensa de la familia de la joven Gabby Petito, de 22 años, quien desapareció y murió durante un viaje por el país y cuyo caso sigue abierto por la búsqueda de su prometido.

La familia Petito junto al abogado de la familia ofecerán una conferencia de prensa en Long Island el martes a la 1:00 p.m., según dio a conocer el abogado Richard Stafford. No está claro de qué hablarán durante el evento, pero su declaración se produce luego de que el FBI se hiciera cargo de la búsqueda del prometido de Gabby Petito, Brian Laundrie, y dos días después de que se realizara un servicio funerario abierto al público en honor a la oriunda de Blue Point.

Los padres de la joven se han dirigido al público en varias ocasiones, desde que informaron de la desaparición de su hija el pasado 11 de septiembre, después de que ella no respondiera a las llamadas y mensajes de texto durante varios días cuando se encontraba junto a su prometido, Laundrie, en un viaje por parques del oeste del país. El padrastro de Petito, James Schmidt, y el padre de la joven, Joseph Petito, compartieron algunas palabras sobre su amada hija el domingo en el funeral.

"Cuando te vayas de aquí hoy, déjate inspirar por lo que ella trajo a la mesa porque todo el planeta conoce el nombre de esta mujer ahora. Y ella ha inspirado a muchas mujeres y a muchos hombres a hacer lo mejor para ellos primero", dijo Joseph Petito.

Schmidt dijo que quería que el mundo viviera según el ejemplo de Gabby y "disfrutar cada momento de este hermoso mundo que ella hizo. Amar y dar amor a todos, como ella lo hizo".

"Está bien llorar por Gabby, y está bien sentir pena y dolor. Pero queremos celebrarla a ella y cómo vivió su vida", agregó.

A pesar del acto en memoria de la joven, la familia de Gabby aún no ha tenido acceso al cuerpo luego de que fuera encontrado en un área remota en el noroeste de Wyoming. Su muerte ha sido clasificada como homicidio, lo que significa que fue asesinada por otra persona, pero los médicos forenses en Wyoming no han revelado cómo murió a la espera de los resultados de la autopsia.

Según el portavoz de la Policía de North Port, Josh Taylor, la búsqueda de Laundrie esta semana será "reducida y dirigida" según la información que tengan los investigadores.

Laundrie es una persona de interés en el caso de Petito y no ha sido acusado de delitos relacionados con su desaparición o muerte, pero la semana pasada funcionarios federales en Wyoming acusaron a Laundrie de uso no autorizado de una tarjeta de débito, y señalaron que usó una tarjeta de Capital One Bank y el número de identificación personal de alguien para realizar retiros no autorizados o cargos por valor de más de $1,000 durante el período en el que Petito desapareció. No dijeron a quién pertenecía la tarjeta.

Los funcionarios instaron a cualquier persona con conocimiento del papel de Laundrie en la muerte de Petito o su paradero a contactar al FBI. Con los detectives y las teorías en línea que se multiplican día a día, el FBI y la Policía han recibido varias pistas sobre posibles avistamientos de Laundrie.

"Es increíble saber que Gabby no está con nosotros", dijo uno de los residentes de North Port, a donde decenas de personas recordaron la memoria de Gabby con flores, peluches y fotos.