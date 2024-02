Horrible crimen: lo acusan de matar a puñaladas a su esposa y frente a sus hijos

MIAMI, Florida - La policía de Pembroke Pines informó que un hombre que permanecía atrincherado tras presuntamente apuñalar mortalmente a su esposa en una casa de un vecindario de la ciudad, fue puesto bajo custodia este jueves en la mañana.

La policía dijo que poco después de las 6:00 a.m. recibieron una llamada al 9-1-1 avisando que un adulto había atacado a una víctima con un cuchillo, y que el sospechoso permanecía encerrado en el garaje de la casa.

El incidente ocurrió en la cuadra 1400, en Lacosta Drive, dentro de la comunidad Grand Palms.

A las 2 p.m. las autoridades informaron que la víctima había fallecido a causa de sus heridas tras ser transportada al hospital.

Las autoridades creen que los niños son hijos de la víctima y del sospechoso. Por el momento están tratando de reubicarlos con familiares.

De acuerdo con la policía, el sospechoso y la fallecida son esposos. Cinco niños se encontraban dentro de la vivienda al momento del incidente.

Oficiales de la policía acudieron al lugar y retiraron a la víctima y a los niños de la casa, según informó la policía. La mujer fue llevada a un hospital cercano por personal de los bomberos de Pembroke Pines.

El hombre permaneció atrincherado hasta que miembros de un equipo SWAT pudieron ingresar y tomar al sujeto, quien fue llevado a un hospital del área para tratamiento.

De acuerdo con la policía, este incidente era un caso aislado y no hubo amenazas al resto de la comunidad.

La policía de Pembroke Pines dijo que hay una investigación activa por este caso.

Imágenes desde el lugar mostraban numerosas patrullas, un vehículo de SWAT y la presencia de ambulancias de los bomberos.

La policía aún está investigando el motivo del apuñalamiento. La identidad del sospechoso y de la víctima no han sido divulgadas.

Las autoridades no han brindado más información sobre la condición actual del sospechoso.

ATTN RESIDENTS: Officers are on scene working an active investigation at Grand Palms Community. This is an isolated incident. Please avoid the area until further advised. Thank you for your patience. pic.twitter.com/lerFDIO1rF