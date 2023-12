El polémico George Santos se enfrenta a votación para ser expulsado del Congreso

El congresista George Santos de Nueva York se enfrenta este viernes a una votación crítica para expulsarlo del Congreso mientras los legisladores evalúan si sus acciones, invenciones y supuestas violaciones de la ley justifican el castigo más severo de la Cámara de Representantes.

El congresista republicano en su primer mandato corre grave riesgo de convertirse en apenas el sexto miembro de la Cámara de Representantes destituido por sus colegas. La expulsión requiere el apoyo de dos tercios de la Cámara Baja, un listón deliberadamente alto, pero un contundente informe del Comité de Ética de la Cámara, publicado el 16 de noviembre que acusó a Santos de violar la ley federal, puede resultar decisivo.

“No me quedaré quieto”, declaró Santos en la Cámara de Representantes el jueves mientras los legisladores debatían su destitución. “La comunidad del Tercer Distrito de Nueva York me eligió. Si quieren que me vaya, tendrán que silenciar a esa gente y votar duramente”.

De las expulsiones anteriores en la Cámara Baja, tres fueron por deslealtad a la Unión durante la Guerra Civil. Los dos restantes ocurrieron después de que los legisladores fueran declarados culpables de delitos en un tribunal federal. Santos defendió su postura a favor de permanecer en el cargo apelando directamente a los legisladores que temen estar sentando un nuevo precedente que podría hacer que las expulsiones sean más comunes.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se encuentra entre los que han expresado su preocupación por la destitución de Santos, aunque ha dicho a los miembros que voten en conciencia. Pero algunos republicanos, incluidos los colegas de Santos de Nueva York, dijeron que los votantes agradecerán que los legisladores cumplan con estándares más altos.

“Estoy bastante seguro de que el pueblo estadounidense aplaudiría eso. Estoy bastante seguro de que el pueblo estadounidense espera eso, y espero que mañana, en esta gran Cámara, sentemos ese precedente”, dijo el representante republicano Anthony D’Esposito, cuyo distrito linda con el de Santos.

Santos advirtió a los legisladores que se arrepentirían de destituir a un miembro antes de haber tenido su día en la corte.

“Esto los perseguirá en el futuro, cuando meras acusaciones sean suficientes para que los miembros sean destituidos de sus cargos cuando sean debidamente elegidos por su pueblo en sus respectivos estados y distritos”, dijo Santos.

CUÁL ES EL CASO DE GEORGE SANTOS

La iniciativa de expulsión es sólo el último capítulo de lo que ha sido una caída en desgracia para Santos, un legislador de primer mandato inicialmente celebrado como un prometedor después de que arrebató un distrito a los demócratas en 2022 y ayudó a los republicanos a ganar el control de la Cámara. Pero poco después comenzaron los problemas. Comenzaron a surgir informes de que Santos había mentido acerca de tener ascendencia judía, una carrera en las principales firmas de Wall Street y un título universitario. Su presencia en la Cámara rápidamente se convirtió en una distracción y una vergüenza para el partido.

A principios de marzo, el Comité de Ética de la Cámara de Representantes anunció que iba a iniciar una investigación sobre Santos. Luego, en mayo, la Fiscalía federal para el Distrito Este de Nueva York acusó a Santos de engañar a los donantes, robar en su campaña y mentir al Congreso. Posteriormente, los fiscales agregarían más cargos en una acusación formal actualizada de 23 cargos.

La acusación formal alega que robó las identidades de los donantes de campaña y luego usó sus tarjetas de crédito para realizar decenas de miles de dólares en cargos no autorizados. Los fiscales federales dicen que Santos, quien se declaró no culpable, transfirió parte del dinero a su cuenta bancaria personal y utilizó el resto para llenar sus arcas de campaña.

Mientras tanto, los investigadores del Comité de Ética pasaron ocho meses investigando a Santos y entrevistando a testigos. Cuando su trabajo estuvo completo, el panel dijo que había acumulado “evidencia abrumadora” de violación de la ley por parte de Santos que envió al Departamento de Justicia.

Entre otras cosas, el panel de Ética dijo que Santos, a sabiendas, hizo que su comité de campaña presentara informes falsos o incompletos ante la Comisión Federal Electoral, utilizó fondos de campaña para fines personales y violó la Ley de Ética en el Gobierno con sus declaraciones de divulgación financiera.

Al argumentar en contra de la expulsión durante el debate del jueves, el representante Clay Higgins, republicano por Louisiana, dijo que si bien respeta al Comité de Ética, le preocupa cómo se manejó el caso de Santos. Dijo que le preocupaba que un comité liderado por republicanos presentara un informe tan crítico y publicitado.

"La totalidad de las circunstancias parece parcial", dijo Higgins. "Apesta a política y me opondré a esta acción en todos los sentidos".

Si bien el Comité de Ética tiene un presidente republicano, su membresía está dividida en partes iguales. La representante Susan Wild, la demócrata de mayor rango en el comité, recordó a los miembros que la decisión de aprobar las conclusiones de los investigadores fue unánime.

“Como lo establece detalladamente el informe del Comité de Ética, el señor Santos ha violado repetida, atroz y descaradamente la confianza del público”, dijo Wild. "Santos no es una víctima. Es un autor de un fraude masivo contra sus electores y el pueblo estadounidense”.

El líder demócrata Hakeem Jeffries de Nueva York celebró su conferencia de prensa semanal con una foto enorme junto a él de Santos y la representante republicana Marjorie Taylor Greene de Georgia sentados juntos en la cámara de la Cámara y riéndose. Es un ejemplo de cómo los demócratas buscan vincular a otros republicanos con Santos cuando sea posible.

"George Santos es una distracción maligna y ojalá ese problema se resuelva", dijo Jeffries.

El redactor de Associated Press Farnoush Amiri contribuyó a este informe.