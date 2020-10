Fiscalía: madre se duchó y durmió tras tirar a su recién nacido por la ventana

Lo que debes saber La mujer de 23 años arrestada a principios de esta semana después de que su bebé recién nacido fue encontrado abandonado, supuestamente arrojó al bebé por la ventana de su baño y luego procedió a ducharse y dormir, según la fiscalía de Queens.

NUEVA YORK -- La mujer de 23 años arrestada a principios de esta semana después de que su bebé recién nacido fue encontrado abandonado, supuestamente arrojó al bebé por la ventana de su baño y luego procedió a ducharse y dormir, según la fiscalía de Queens.

La fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz, anunció el martes que Sabita Dookram, de Richmond Hill, fue procesada y acusada de intento de asesinato y otros delitos por presuntamente arrojar a su hijo recién nacido por la ventana del baño poco después de dar a luz.

Se ordenó que Dookram regresara a la corte el 5 de noviembre y de ser declarada culpable, enfrentaría una pena de hasta 25 años de prisión. La información del abogado no se conoció de inmediato.

“Esta es una situación desgarradora. Un bebé recién nacido ha sufrido mucho por las presuntas acciones de su madre, que ahora enfrenta serios cargos y una larga pena de prisión", Katz dijo en un comunicado.

Según la oficina del fiscal del distrito de Queens, citando los cargos, alrededor de las 10 a.m. del domingo, un vecino escuchó gemidos provenientes del exterior. Cuando la vecina salió a ver qué hacía el ruido, observó a un bebé recién nacido desnudo en el suelo, junto a la basura del edificio.

Según Katz, los agentes que acudieron al lugar vieron sangre en el suelo, en la pared lateral hacia la ventana del baño del primer piso y en la ventana del baño de Dookram.

Cuando fue interrogada por agentes de policía, Dookram supuestamente dijo, según la denuncia: “Di a luz ayer por la tarde. Corté el cordón [umbilical] con una tijera del baño. Entré en pánico y lo tiré por la ventana del baño. No revisé al bebé, puse mi ropa en el cesto de la ropa en el baño, me duché y me fui a dormir”.

Dookram y el bebé fueron trasladados a un hospital local de Queens. Al ser admitido en el hospital, el bebé fue colocado en un ventilador y luego trasladado al Cohen Children's Medical Center, donde un examen reveló que el bebé sufrió una lesión cerebral traumática con sangrado e inflamación alrededor del cerebro y el cuero cabelludo y una lesión abdominal con hemorragia interna.

