Familia hispana de luto tras muerte de joven de 15 años por presunta sobredosis de fentanilo

La vida cambió a principios de diciembre para una familia hispana de Maryland cuando una adolescente de 15 años se volvió la presunta última víctima de la crisis de fentanilo.

Yessina Morales falleció por una aparente sobredosis de fentanilo el 9 de diciembre. Su madre, María, la encontró inconsciente en el baño de su casa en Hyattsville.

La mujer quedó destrozada, al igual que sus otros tres hijos. “Siento que mi corazón no lo tengo yo, que ella se lo ha llevado,” dijo María entre lágrimas.

“Ella era muy linda, una muchacha alegre. Me decía, ‘Ya voy a crecer mamá… Cuando ya pueda trabajar, voy a trabajar. Voy a sacar mi carro y te voy a dejar a ti a tu trabajo,’ porque yo no manejo”, recuerda la madre de la menor.

De acuerdo al Departamento de la Policía del Condado Prince George’s, desde octubre han habido 19 casos de sobredosis. Siete de ellos eran adolescentes y tres fallecieron.

“Lo primero es que hablen con sus hijos. Lo primero es que traten de echar a un lado ese tabú de qué esto no les puede pasar a ellos, de que esto es algún problema que está fuera de la casa. Muchas veces son las personas más cercanas a nosotros quienes sufren este tipo de cosas”, afirmó el portavoz Julián Pérez.

Yessina estudiaba en décimo grado en la escuela Bladensburg High School. Soñaba con ser médica pediatra.

“Yo le digo a los padres de familia que tengan mucho cuidado con sus hijos porque la maldad anda en la calle, en las escuelas, más en las escuelas”, indicó María. “A mí me contaba mi niña lo que pasaba en las escuelas, con los demás niños, pero nunca pensé que ella también podría caer allí. Yo le decía cuídate, no recibas nada, no agarres nada de nadie que te regale”.

De acuerdo a los especialistas, el equivalente a dos granos de sal podría ser mortal para quien consume esta sustancia.

“Yo me supongo que esta vez fue la primera, y me supongo que le dijeron que estaba bueno y que probara para que ella llegaría hasta allí a probarlo”, indicó la madre de la joven víctima. “Tal vez por eso ella no lo pudo controlar”.

María ahora está pidiendo ayuda a la comunidad para poder hacer frente a los gastos funerarios con una página GoFundMe.