Esperan declaración de culpabilidad del supuesto asesino del Estado Dorado

Se espera que el presunto asesino del Estado Dorado Golden State acepte este lunes un acuerdo de culpabilidad para evitar la pena de muerte.

El acuerdo le permitirá a Joseph James DeAngelo Jr. cualquier posibilidad de la pena de muerte por 13 asesinatos y 13 cargos relacionados con secuestros que abarcan seis condados. A cambio parcial, los sobrevivientes de los asaltos que abarcaron las décadas de 1970 y 1980 esperan que él admita hasta 62 violaciones de las que no podría ser acusado penalmente porque ha pasado demasiado tiempo.

Sin embargo, nada es seguro hasta que él realmente hable en un salón de baile de la Universidad Estatal de Sacramento que se utiliza como sala de audiencias para proporcionar distanciamiento social durante la pandemia de coronavirus.

"He estado con el alma en vilo porque simplemente no me gusta que nuestras vidas estén atadas a él, nuevamente", dijo Jennifer Carole, hija de Lyman Smith, un abogado que fue asesinado en 1980 a los 43 años en el condado de Ventura. Su esposa, Charlene Smith, de 33 años, también fue violada y asesinada.

Al principio, los investigadores relacionaron ciertos crímenes con un violador armado y enmascarado que irrumpía en los hogares suburbanos de las parejas dormidas por la noche, ataba al hombre y le apilaba platos en la espalda. Amenazaba con matar a ambas víctimas si escuchaba caer los platos mientras violaba a la mujer.

Gay y Bob Hardwick estuvieron entre los sobrevivientes.

Las autoridades podrían anunciar hoy el lugar del primer juicio contra el asesino del Estado Dorado.

Ahora esperan que DeAngelo admita ese asalto de 1978. La pena de muerte nunca fue realista de todos modos, dijo, dada la edad de DeAngelo y la moratoria del gobernador Gavin Newsom sobre las ejecuciones.

"Ciertamente merece morir, en mi opinión, así que estoy viendo que está cambiando la pena de muerte por la muerte en prisión", dijo. “Será bueno dejar descansar la cosa. Creo que él nunca cumplirá la sentencia que nosotros hemos cumplido, hemos cumplido la sentencia durante 42 años".

Una declaración de culpabilidad y cadena perpetua evita un juicio o incluso la audiencia preliminar prevista de semanas. Las víctimas esperan confrontarlo en su sentencia en agosto, donde se espera que demoren varios días en decirle a DeAngelo y al juez de la Corte Superior del Condado de Sacramento Michael Bowman lo que han sufrido.

El hermano menor de Ron Harrington, Keith, estuvo casado con Patti Harrington durante solo tres meses cuando fueron asesinados a golpes en su casa del Condado de Orange en 1980 por un asesino entonces conocido como el acosador nocturno original.

Los cuatro hermanos tuvieron éxito, pero "Keith, el más joven de todos nosotros, fue el más inteligente", dijo. "Es una gran pérdida. Y cada vez que surge esto, pienso en todas las vidas que habría salvado como médico de la sala de emergencias”.

Su padre encontró a la pareja dos días después.

"Fue tan horrible", dijo Harrington. "Mi papá nunca fue el mismo".

Un hombre sospechoso de ser el “Asesino del Estado Dorado”, responsable de asesinatos, violaciones y robos en todo el estado desde mediados de la década de 1970 se encuentra detenido en el condado de Sacramento.

El asesino acumuló una serie de apodos por sus crímenes a lo largo de las décadas: el Saqueador de Visalia, el Violador del Área Este, el Acosador Nocturno Original, el Asesino de Nudos de Diamante.

Pero no fue sino hasta años más tarde que los investigadores relacionaron una serie de asaltos en el centro y el norte de California con asesinatos posteriores en el sur de California y se establecieron en el sobrenombre del Asesino del Estado Dorado Killer para el misterioso atacante cuyos crímenes abarcaron 11 condados desde 1974 hasta mediados de 1986.

El misterio despertó el interés mundial, un libro superventas y un documental de seis partes de HBO, "Me escaparé en la oscuridad” (I’ll Be Gone in the Dark), que se estrenó el domingo.

Fue solo el uso pionero de nuevas técnicas de ADN lo que hace dos años llevó a los investigadores a DeAngelo, quien fue despedido del Departamento de Policía de Auburn al noreste de Sacramento en 1979 después de que lo atraparon robando repelente de perros y un martillo. Anteriormente había trabajado como oficial de policía en la ciudad de Exeter en el Valle Central de 1973 a 1976, cerca de donde Visalia Ransacker golpeó más de 100 casas al sur de Fresno.

Los investigadores construyeron minuciosamente un árbol genealógico al vincular el ADN de la escena del crimen de hace décadas con un pariente lejano a través de una popular base de datos de ADN en línea. Eventualmente se limitaron a DeAngelo con un proceso que desde entonces se ha utilizado en otros casos en todo el país, pero dijeron que confirmaron el enlace solo después de recoger subrepticiamente su ADN de la puerta de su automóvil y un pañuelo desechado.

Desde entonces, sus abogados defensores han presionado públicamente por un acuerdo que le ahorre la pena de muerte, aunque no respondieron a las reiteradas solicitudes de comentarios antes de la audiencia del lunes.

Los fiscales que habían solicitado la pena de muerte citaron el caso enormemente complicado y la edad avanzada de muchas de las víctimas y testigos al aceptar considerar el acuerdo de culpabilidad.

"La muerte no resuelve nada. Pero tener que sentarse durante un juicio o audiencia preliminar, eso habría ayudado”, dijo Carole, quien dijo que ni ella ni su padre asesinado creían en la pena capital.

Estaba tan comprometida a ver el caso que se mudó temporalmente de Santa Cruz a la casa de su hija adulta en Sacramento, donde ha dormido en un colchón de aire en una habitación desocupada. Ella ha contado la historia de la muerte de su padre y sus propias experiencias recientes a través de podcasts llamados “La Hija del Abogado”.

Pero ella dijo que "absolutamente" tiene sentido que los fiscales acuerden una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional, tanto para evitar que las víctimas mayores y los testigos más vulnerables al coronavirus tengan que comparecer ante el tribunal, como para ahorrar a los contribuyentes el costo proyectado de $20 millones. de un juicio.

Harrington apoya la pena de muerte, pero también estuvo de acuerdo con la decisión de los fiscales de "dar un cierto grado de cierre".

"Esto será un alivio para todos nosotros, seguir adelante con nuestras vidas", dijo Hardwick. "Hemos lidiado con los efectos del ataque durante 42 años".