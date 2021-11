Piden renuncia de director ejecutivo de McDonald’s tras mensajes de texto polémicos

CHICAGO - El presidente y director ejecutivo de McDonald's, Chris Kempczinski, enfrentó crecientes críticas y pedidos de renuncia el jueves luego de mensajes de texto que envió a la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, donde parecía culpar a los padres por la muerte de dos niños a manos de la violencia con armas de fuego.

Kempczinski envió dichos mensajes de texto a Lightfoot en abril después de reunirse con ella. Estos mensajes se refirieron a los tiroteos mortales de Jaslyn Adams, una niña negra de 7 años que recibió un disparo en un carril de autoservicio de McDonald's y Adam Toledo, de 13 años, un niño latino que fue baleado por la policía de Chicago a principios de este año.

“Con ambos, los padres les fallaron a esos niños, lo cual sé que es algo que no se puede decir. Aún más difícil de arreglar”, escribió Kempczinski.

El intercambio se hizo público en las redes sociales a finales del mes pasado luego de una solicitud de la Ley de Libertad de Información presentada por Michael Kessler, un activista estadounidense que vive en Canadá, quien dijo que estaba investigando un asunto de la policía de Oregon y que trabajaba con el grupo de transparencia con sede en Chicago Lucy Parsons Lab.

Las organizaciones de Chicago han estado protestando durante días, diciendo que los mensajes eran racistas, ignorantes y fuera de contacto. La madre de Jaslyn Adams ha exigido una disculpa al director ejecutivo, que es blanco. Y el representante estadounidense Bobby Rush de Illinois pidió esta semana que se destituyera a Kempczinski.

“Este es un mensaje deplorable, y completamente inaceptable para el CEO de una poderosa corporación multinacional, y mucho menos una corporación que comercializa agresivamente a las comunidades de color y proclama públicamente que las vidas de los negros importan (“Black Lives Matter”)”, dijo el demócrata de Chicago en un comunicado el miércoles.

Este jueves, una coalición de grupos comunitarios amplificó su demanda de que Kempczinski renuncie durante su protesta frente al McDonald's donde asesinaron a Jaslyn Adams. La coalición, que llamó la atención sobre otras quejas de discriminación racial que ha enfrentado la compañía, pidió al gigante de la comida rápida que cree un fondo de $200 millones durante cuatro años para mejorar la vida en Chicago, entre otras cosas.

El grupo incluía activistas por los derechos de los inmigrantes, grupos laborales e iglesias.

A principios de este mes, Kempczinski envió una nota a los empleados corporativos de McDonald's en los Estados Unidos diciendo que estaba pensando a través de su “lente como padre y reaccionó visceralmente”, según The Chicago Tribune.

“Pero no me he puesto en la piel de la familia de Adam o Jaslyn y de tantos otros que se enfrentan a una realidad muy diferente”, comentó. “No tomarse el tiempo para pensar en esto desde su punto de vista estaba mal y carecía de la empatía y la compasión que siento por estas familias. Esta es una lección que llevaré conmigo”.

McDonald's se ha negado a comentar con los periodistas. Un mensaje dejado el jueves para un portavoz por Associated Press no fue respondido de inmediato.