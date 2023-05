Día de la Madre: la lista completa con regalos para todos los presupuestos

Si no eres muy planificadora o el Día de la Madre se te ha escapado, no te preocupes. Aún estás a tiempo de hacerle a tu madre un regalo que ella no querrá devolver.

De lo práctico a lo exquisito, no puedes fallar con uno de estos regalos de última hora para el Día de la Madre, este domingo 14 de mayo.

Hecho en casa

Patrón geranio de aguja mágica. $GRATIS. Nunca tomará mal un regalo hecho a mano. Estos patrones de bordado para principiantes de DMC se pueden descargar gratuitamente y sólo se tarda 3 horas en completarlos. Puede coserlo en una bolsa o funda de cojín o simplemente regalarlo en el bastidor de bordado tal cual. Hay otros 3 motivos florales para elegir. Si necesita el hilo y otros suministros, puede pedir el kit completo a DMC por el envío.

Vino

Whispering Angel Rosé. $24.99. Por algo es el rosado número 1 en ventas en EEUU. Regálale este delicioso vino rosado de la Provenza francesa. Se describe como "frutal", con notas de bayas rojas, lo que lo convierte en una excelente opción para el brunch. Está disponible para entrega a través de Drizzly o en su tienda de licores local.

Rock Angel Rosé. $37.59. Este rosado premium se fermenta y envejece en barricas de roble para obtener un vino más rico. Sírvalo antes de la cena o acompáñalo con una gran variedad de platos.

Petaca de 750ml Firelight Edición Día de la Madre. $135. Elija entre tres diseños exclusivos para el Día de la Madre para un regalo personalizado. La petaca aislada al vacío de 750 ml incluye dos vasos de seis shots y puede contener una botella de vino entera. Haz tu pedido antes del 9 de mayo para envíos en dos días o antes del 10 de mayo para envíos al día siguiente.

Flores

Ramo Envuelto en Arpillera de Farmgirl Flowers. $79-$129. Elija entre el ramo "Just Right", "Big Love" o "Fancy Pants XL" para disfrutar de un magnífico surtido de flores frescas de temporada.

Dulces

MOM Sweet & Sour Mix Caja de Regalo por Sockerbit. $23.00. Uno nunca es demasiado mayor para disfrutar de una caja de caramelos de goma agridulces. Sus caramelos se elaboran con ingredientes de calidad, no modificados genéticamente y sin jarabe de maíz de alta fructosa, grasas trans ni colorantes artificiales. Incluso tienen opciones sin gelatina si eso le preocupa. Los caramelos se importan de Escandinavia y se envasan en Los Ángeles, California, para su recogida local o envío a todo el país.

Paquete Sprinkles Cupcakes Día de la Madre. $65+ Para el regalo perfecto de último minuto para llevar a casa de mamá, compra una caja de cupcakes de regalo en tu pastelería Sprinkle's local o pide que te la envíen a domicilio. El paquete especial del Día de la Madre incluye 3 cupcakes de vainilla, 3 de caramelo salado, 3 de red velvet y 3 de chocolate negro.

Caja de Regalo Ferrero Rocher. $11.48. Esta caja dorada está lista para regalar con 18 bombones de avellana envueltos individualmente. Compra uno en tu Walmart más cercano.

Electrodomésticos

Horno Inteligente Tovala. $269.99. Este combo de horno tostador y freidora seis en uno con conexión Wi-Fi hace que las comidas sean mucho menos estresantes para las mamás ocupadas. Puede escanear más de 1,000 alimentos de la despensa y congelados y sabe cómo cocinarlos a la perfección. No es necesario precalentar y la aplicación para smartphone le avisa cuando la comida está lista para que pueda dedicarse a otras cosas. También ofrecen un servicio de suscripción a comidas que facilita aún más las cosas. Para regalos de última hora, haz tu pedido en Amazon o envía una tarjeta regalo digital.

Dartwood Robot Aspirador y Mopa Wi-Fi. $147.99. Los sensores integrados hacen que la limpieza sea automática, para que mamá no tenga que mover un dedo. No sólo aspira, sino que también friega el suelo con su depósito de agua incorporado. Se envía en 1-2 días laborables.

Exprimidor Lento Hurom Easy Clean. $296.65. Las madres siempre están preocupadas por la salud de su familia y por cómo aportar más nutrientes a su dieta. Con este exprimidor, puede hacerlo. La tecnología única y patentada de exprimido lento de Hurom mantiene el zumo en su estado más natural y fresco durante más tiempo.

Bebidas sin alcohol

Super Cocoa por RDCL Superfoods. $29.99. Regálale a mamá una caja de cacao nutritivo que saciará sus antojos de chocolate a la vez que le aporta las proteínas, verduras y frutas ecológicas que necesita para seguir haciendo todo lo que hace.

Café mezcla colombiana por Death Wish Coffee Co. $19.99. Este café de tueste medio se presenta molido o en granos enteros y dice ser el "café más fuerte del mundo". Envía a mamá una tarjeta regalo digital para ayudar a financiar su adicción al café.

Belleza

Set de Regalo de 3 piezas J'adore Eau de Parfum Edición Limitada. $180. Este set de regalo incluye un frasco de 3.4 oz de perfume, un frasco de 2.5 oz de leche corporal embellecedora y un mini frasco de perfume de 0.17 oz que puede llevar en la bolsa o en el equipaje de mano. Está disponible en tu tienda Macy's más cercana para recogerlo a última hora.

SurfDurt: Protector Solar Reef Safe. $27.54. Independientemente de lo que piense mamá sobre el maquillaje o el cuidado de la piel, necesitará un buen protector solar facial. Este de SurfDurt viene en un color bronceado "neutro" para un look de maquillaje ligeramente tintado o el blanco "zombi" para un protector solar mineral natural. Se produce en San Diego, California, y está disponible en Amazon Prime para envío en 2 días.

Accesorios

Máscara para dormir Slip Pure Silk Capri. $50. Para un sueño reparador y placentero, regálale este antifaz de seda pura disponible en Bloomingdale's.

EmiJay Flor de Guayaba Super Bloom Clip. $15. Con esta preciosa pinza para el pelo parecerá que acaba de salir de una isla tropical. Está disponible en rosa, blanco o azul en tu tienda Bloomingdale's más cercana.

La Dolce Vita Bolsa de Limón. $108. Una elegante bolsa de yute para explorar los sitios durante las vacaciones o para llevar a la playa. Lleva un limón tejido en el interior y rayas rosas y amarillas adornan los laterales. También disponible en Bloomingdale's para compras de última hora.

The Pioneer Woman Botín Bordado. $40. Estas preciosas botas marfil con rosas bordadas quedarán genial con vaqueros o vestidos. Son tan populares que sólo quedan unas pocas tallas. Haz tu pedido online en Walmart.com para envíos en 2 días.

Cincha de viaje para equipaje. $35.99. Si alguna vez has pasado apuros en el aeropuerto con tu bolsa cayéndose constantemente de la parte superior de la maleta, sabrás que gran regalo es éste. Las correas de equipaje Cincha sujetan su bolsa personal al asa de su equipaje de mano o facturado, para que pueda maniobrar por el aeropuerto con las manos libres. Disponible en Amazon.

Linterna Third Eye. $49.99. Aunque no sea una amante de las actividades al aire libre, esta linterna frontal tiene muchísimos usos. Puede utilizarla para leer en la cama como Drew Barrymore, pasear al perro por la noche o en cualquier momento que necesite una luz manos libres. Está disponible en Amazon Prime con envío en dos días.

Tecnología

Monitor portátil Arzopa. $125.99. Perfecto para mamás que trabajan a distancia, este monitor portátil ligero y delgado tiene entradas USB C y HDMI, por lo que es compatible con todo, desde PC, consolas de videojuegos, MacBooks, dispositivos Android, dispositivos Apple o tabletas. Actualmente tiene un 30% de descuento y está disponible en Amazon Prime.

Smartish Case Clinger o Wallet Slayer Vol. 1. $29.99 cada uno. Las mamás siempre tienen las manos ocupadas, pero con estos accesorios para smartphone, no tendrán que preocuparse por lo esencial. La funda se engancha a la carcasa del teléfono para que pueda llevarlo como un bolso cruzado, mientras que el carcasa del teléfono mantiene el teléfono protegido y a la vez es monedero para tarjetas. Envíale una tarjeta regalo digital para que pueda elegir el estilo que más le guste.

Caridad

Abrazo virtual de una vaca de The Gentle Barn. $15+ Envía a mamá un abrazo virtual de una de las vacas de Gentle Barn. Por una donación de 15 dólares o más, recibirá una tarjeta digital con una foto y un saludo de una de las seis vacas.La tarjeta puede imprimirse en casa para un regalo en persona o se enviará por correo electrónico a mamá el Día de la Madre.Las donaciones apoyan el programa Cow Hug Therapy, que ayuda a víctimas de traumas, veteranos, jóvenes en situación de riesgo y muchas otras personas a desestresarse y encontrar consuelo emocional y curación en un lugar seguro.

