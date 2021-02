Mesera dice que la despidieron por querer esperar para recibir la vacuna contra el COVID-19

NUEVA YORK - Una exmesera de Brooklyn dice que su incertidumbre con respecto a la vacuna COVID-19 le costó su trabajo.

Bonnie Jacobson trabajaba en Red Hook Tavern, y dijo que la semana pasada le preguntaron si planeaba recibir la vacuna después de que los trabajadores de los restaurantes entraron al grupo que cumple el criterio para hacerlo.

"Fui honesta, todavía no lo voy a hacer", dijo Jacobson. "Tengo mis reservas al respecto, necesito hablar con un médico, solo ver cómo me siento. Ella dijo que no hay problema".

Jacobson enfatizó que ella no era anti-vacunas, sino que había estado planeando e intentando tener un hijo durante aproximadamente un año. Dijo que le preocupaba que la vacuna retrasara aún más sus esperanzas de tener hijos.

"Mi esposo y yo acabamos de casarnos y estábamos planeando comenzar a intentar tener hijos en agosto", dijo Jacobson. "Ya se pospuso, odiaría que pasara algo y me pusieran la vacuna y tenemos que esperar unos años más".

Ella dijo que el restaurante inicialmente le dijo que no era necesario vacunarse. Pero hace apenas unos días, dijo que la taberna cambió de rumbo y le dijo en un correo electrónico que recibió el lunes que respetaban su decisión, pero "hemos implementado esta política para mantener un ambiente de trabajo seguro".

El correo electrónico enviado a Jacobson luego decía que recibir la vacuna era obligatorio y que "en este momento se dará por terminado su empleo. Estamos tristes de que se vaya".

Jacobson dijo que estaba sorprendida por la medida. "Estaba como wow, ¿de verdad? Trabajé para en este restaurante durante una pandemia. Hemos estado 100% al aire libre, he estado trabajando en el calor, en el frío. Acabo de trabajar un turno doble de 13 horas el domingo, día de San Valentín", dijo.

Sin embargo, el despido parece ser completamente legal, ya que las empresas pueden despedir a los empleados por no recibir la vacuna. La medida destaca el difícil dilema que enfrentan los empleadores al tratar de garantizar la seguridad en el lugar de trabajo, incluso cuando algunos trabajadores desean autonomía médica.

"Este tema en particular es un tema muy fuerte en este momento. No he oído hablar de una empresa que haya dado un paso tan extremo", dijo la abogada laboral Felicia Ennis. Ella dijo que la EEO lo deja en claro: la terminación debe ser un último recurso.

"Antes de despedir a alguien, realmente tienes que poder demostrar por qué esa persona en particular va a representar una amenaza significativa, o lo llaman una amenaza directa", dijo Ennis.

Según los Centros para el Control de Enfermedades, (CDC, por sus siglas en inglés), la vacuna contra el coronavirus generalmente se considera segura. Sin embargo, la agencia también dice que vacunarse es "una elección personal para las personas que están embarazadas" y que "se desconocen los riesgos reales de las vacunas de ARNm para la persona embarazada y su feto porque estas vacunas no se han estudiado en mujeres embarazadas".

El propietario de la taberna Red Hook, quien se encuentra recuperando de una cirugía, no hizo comentarios pero se ofreció a hablar el miércoles.

"No busco una demanda. No busco dinero. Creo que es una historia importante y creo que la gente debería saberlo", dijo Jacobson. "Creo que los empleadores deberían pensarlo dos veces antes de tratar a las personas así".

Jacobson dijo que ella tampoco está tratando de recuperar su trabajo, y dijo que ya no quiere trabajar en el restaurante después de que la despidieron.