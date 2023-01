“Mis manos me temblaban”: habla piloto tras aterrizar de emergencia en autopista

MIAMI - Un aterrizaje de emergencia pudo terminar en tragedia luego que una pequeña aeronave terminara en el área de la I-75 al oeste de la autopista US-27 en el condado Broward, en Florida.

Dentro de la avioneta, se encontraba Kwangsik Jang, un instructor de pilotos de la compañía Pelican Flight Training junto a un estudiante.

Jang dice que salieron del aeropuerto de North Perry y que estaba volando hacia Pahokee, cerca del lago Okeechobee cuando falló el motor.

“En realidad, no había tráfico y luego, cuando bajé 600 o 700 pies, le pregunté a mi alumno si podía mirar hacia abajo para ver si había tráfico y luego hizo un gran trabajo y me dijo que no había automóviles, así que aterrice”, apuntó Jang.

Al lado de la vía, se podía apreciar el Cessna-172 monomotor con capacidad de cuatro pasajeros. Según Jang, fueron momentos de tensión, pero se mantuvo calmado durante todo el proceso.

“Siempre aprendemos cómo hacer aterrizajes en este tipo de situaciones. Mis manos me temblaban, pero pensé que esta simplemente era otra practica para aterrizar de emergencia”, dijo Jang.

Ahora la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) está investigando por qué falló el motor

Según Tom Olsen, un instructor superior de la academia de entrenamiento, ellos acababan de reemplazarlo este mismo martes.

Olsen dice que podría haber sido un problema con el sistema de aceite, pero no lo sabrán con seguridad hasta que un mecánico haga un estudio. Lo cierto es que este incidente no fue una tragedia, según él, gracias a la capacitación del instructor.

“No era un aeropuerto y los muchachos hicieron lo que se suponía que debían hacer. Aterrizaron con el tráfico. Una vez en tierra, sacaron el avión del tráfico”, agregó Olsen.