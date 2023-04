Hispana trabajaba limpiando una casa cuando le robaron el auto para asaltar un banco

El corazón de un ama de llaves se aceleró cuando notó que su automóvil había desaparecido el lunes por la mañana de las afueras de una casa que estaba limpiando en Agoura Hills, California.

Las sorpresas no terminaron ahí para Mayra Perdomo.

Perdomo dijo que miró por la ventana de la cocina y se sorprendió al ver que su automóvil no estaba donde lo estacionó frente a la casa. Los detectives le dijeron más tarde que los ladrones se dirigieron a un centro comercial cercano y robaron un banco.

El FBI proporcionó a la estación hermana NBCLA fotos de un hombre buscado por un robo a un banco el lunes 17 de abril de 2023 en Agoura Hills. Crédito: FBI

“Cuando me dijeron eso, me quedé en shock”, dijo Perdomo. “Mi auto es un auto viejo, Dodge Neon 2002. No puedo creerlo”, agregó.

El automóvil, que Perdomo usa para ir a su trabajo y llevar a su hijo a la escuela, fue recuperado cerca del banco, pero dijo que estaba muy dañado.

El ladrón se llevó artículos con información personal que ella tenía dentro del auto, dijo Perdomo. También contenía sus artículos de limpieza, y el asiento para el automóvil y el equipo de fútbol de su hijo.

No se han reportado arrestos por los robos del automóvil y del banco, que ocurrió el lunes, alrededor de las 10:00 a.m., en el Citi Bank en Kanan Road, en Agoura Hills.

El FBI proporcionó a NBCLA fotos de cámaras de seguridad de un ladrón, quien entregó una nota al cajero y se fue con dinero en lo que las autoridades creen que es el auto de Perdomo.

El hombre, que llevaba una máscara facial, vestía una sudadera con un estampado brillante.