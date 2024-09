Ataque cibernético del servicio de envío de MoneyGram causa caos

Desde hace cuatro días el servicio de envío de dinero MoneyGram se encuentra suspendido luego de que su plataforma sufriera un ataque cibernético.

“Han llegado varios clientes que hemos tenido que rechazar porque lamentablemente no los podemos ayudar y ellos piensan que al día siguiente va a funcionar pero llega el sábado, luego el domingo y pues les afecta porque no pueden hacer pagos, no pueden hacer envíos y muchos de los clientes ya tienen su información en MoneyGram e inclusive hemos recibido llamadas de otros lugares y otras ciudades para ver si está funcionando aquí, pero lamentablemente es en todos lados”, explicó Guadalupe Fernández, dueñas del negocio Artesanías Morelia.

La falla a nivel global inició desde el 20 de septiembre, en un inicio MoneyGram dijo era una falla en el sistema, pero este lunes publicaron un mensaje en redes sociales donde explicaron que se trata de un problema de ciberseguridad. Entre las medidas para solucionarlo apagaron sus sistemas y por eso la red está fuera de servicio

Telemundo 48 contactó a MoneyGram vía correo electrónico para obtener más información de lo que está ocurriendo, pero por el momento no han respondido a nuestras preguntas, su número de servicio al cliente tampoco está funcionando.

Por lo que contactamos a un experto en ciberseguridad que analizó el caso y dijo que el modus operandi coincide con otros ataques que han afectado entidades como Patelco en los últimos meses.

“Si en el caso de MoneyGram se trató de un ataque de ransom quiere decir que sus bases de datos fueron cifradas y el atacante en este momento les debe estar diciendo el pago de rescate si quieren recibir de regreso la información y si este es el caso MoneyGram debe estar entre la espada y la pared”, explicó Dmitry Bestuzhev, investigador de ciberseguridad.

Si ese es el caso, el experto explicó que los usuarios deben prepararse no solo para ser afectados por la falta del servicio de envío de dinero, sino también, para que los atacantes hayan robado la información de sus cuentas, contraseñas, números de teléfonos y otra información personal que le hayan dado a MoneyGram.

“Y pueden usar esta información de una forma bien sazonada como lanzando mensajes convincentes por mensaje de celular, email e incluso llamadas normales que le digan lo llamamos de MoneyGram así que básicamente si ha usado el servicio de MoneyGram esté muy atento a que lo vayan a intentar estafar”, indicó Bestuzhev.

El último comunicado de la compañía fue este martes en la mañana donde aseguraron que están buscando una solución, pero no dieron una fecha de cuándo, afirmaron que apenas lo resuelvan las transacciones que quedaron pendientes por el ataque se harán disponibles a los clientes.