¿Pueden deportarte si tienes abierto un caso de asilo en EEUU?

Muchos inmigrantes tramitan sus solicitud de asilo cuando hay graves problemas en sus países de origen y aseguran que por eso su seguridad está en riesgo, pero en caso de mejorar la situación del lugar de origen ¿podría su solicitud ser rechazada?.

Desde hace dos años, Milagros Urbina solo puede comunicarse con su hija, de 9 años, que está en Venezuela a través de videollamadas.

Actualmente, Milagros cuenta con un caso de asilo debido a la situación del país, sin embargo, teme ser deportada si hay un eventual cambio en de gobierno.

"Me da miedo que me deporten, que me regresen”, dijo Milagros.

Ante esta preocupación, Telemundo 48 consultó con un abogado de inmigración quien nos explicó si esto es posible.

"Si tienes tu caso de asilo pendiente las situaciones de tu país van a afectar puede que tal vez no tengas un temor razonable al momento de ver al juez, pero si tu caso está ganado la posibilidad de que eso ocurra es muy rara", indicó Ángel Rodríguez, abogado de inmigración.

Otro punto importante que resaltó Rodríguez es que cuando uno tiene asilo calificas para residencia al año.

Cabe destacar que una vez otorgado el asilo este sí puede ser removido, según el abogado, si se comprueba que hubo fraude en la solicitud o se cometió un crimen.