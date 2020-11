Elecciones se desarrollan con total normalidad en la Bahía

Funcionarios electorales aseguraron que el proceso electoral se desarrolló pacíficamente en los 9 condados del Área de la Bahía.

A las 3 p.m., los condados informaron pocas líneas y ningún problema real en los centros de votación.

"No hay informes de filas (y) un flujo constante de votantes", dijo Scott Konopasek, asistente del registro de votantes en el condado Contra Costa, quien añadió que unas 22.500 personas han votado el día de las elecciones.

"Habríamos esperado 100.000 en el pasado", dijo. "Las cosas siempre mejoran las últimas tres horas del día".

El condado de Konopasek recibió más de 420,000 boletas electorales anticipadas, desde el lunes.

La participación para la votación en persona ha disminuido gracias al impulso masivo generado por la votación anticipada y por correo debido a la pandemia.

Durante el lunes, más de 2.7 millones de votantes del Área de la Bahía ya habían emitido sus votos.

En todo el estado, más de 11.2 millones de los más de 21 millones de cotantes registrados en California ya habían votado. A nivel nacional, el número fue acercándose a los 100 millones el lunes por la noche, casi el 70% de los 136,5 millones personas que votaron en 2016.

"No hay problemas", dijo John Arntz, director del Departamento de Elecciones de San Francisco. "La participación parece constante, pero no hay filas. Esta noche probablemente estará ocupado, especialmente en el centro de votación en Civic Center”, aseguró

San Francisco terminó recibiendo 326,786 boletas electorales anticipadas y por correo antes del día de las elecciones.

El condado Santa Clara informó un total acumulado de 661,000 boletas recibidas a media tarde.

"No hay largas filas; nuestra oficina ha tenido una línea manejable", dijo Evelyn Méndez, gerente de Asuntos Públicos y Legislativos del condado.

El condado Solano informó haber recibido 135,969 boletas en total el martes al mediodía.

"No es un mal día", dijo John Gardener, asistente de registro de votantes del condado. "Bastante lento en la mayoría de los lugares de votación. No hay líneas para informar, no más de cinco a diez minutos esta mañana, al abrir. Definitivamente esperaría más tráfico más tarde esta noche, pero estamos muy por debajo de donde hubiera esperado estar en esta vez hoy ", indicó.

El condado Marín informó que más de 130,000 de sus 175,220 residentes registrados enviaron sus boletas antes del 2 de noviembre.

El condado Alameda informó el lunes que alrededor de 581,445 personas votaron antes del día de las elecciones, que es el 60,2 por ciento de sus votantes registrados.

"Las cosas van bien", dijo Tim Dupuis, vocero del condado. "Un poco más de votación en persona de lo que vimos durante el fin de semana”.

El condado Sonoma procesó más de 203,000 boletas para el 2 de noviembre, que representa el 67 por ciento de sus votantes registrados.

El condado de San Mateo recibió 289,146 boletas el día anterior al día de las elecciones.

El condado de Napa informó haber recibido 54,0003 votos a las 4 p.m. Lunes.

Las boletas aún se pueden devolver en persona en un lugar de votación o en el

oficina de elecciones del condado; o a un buzón designado, cuyas ubicaciones son especificadas por la oficina electoral de cada condado.

Las boletas ya enviadas por correo deben tener el matasellos del día de las elecciones y deben ser recibidos por la oficina electoral del condado a más tardar 17 días después del día de las elecciones.

Puedes rastrear tu boleta electoral visitando https://california.ballottrax.net/voter/.