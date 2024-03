Abrirán nuevos centros de bienestar en escuelas del condado Santa Clara

El condado Santa Clara anunció el lunes que 40 escuelas recibirán financiación a través de un programa de subvenciones diseñado para ampliar la cantidad de centros de bienestar escolares en el condado y mejorar el acceso a recursos de salud conductual.

El dinero será utilizado para 28 nuevos centros en escuelas intermedias y secundarias , así comopara realizar mejoras a 12 centros existentes.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

“Hemos expandido unos que existían y dimos fondos para crear programas nuevos y la idea es que los jóvenes puedan tener un lugar seguro y acogedor dentro de sus escuelas, middle schools y high schools, donde puedan calmarse, encontrar apoyo y acceso a servicios de salud mental si los necesitaran” , explicó María Leticia Gómez, vocera del condado.

Los fondos fueron asignados al proyecto cuando la supervisora Susan Ellenberg lanzó un proyecto en el 2023, parte del dinero fue donada por familia y $10 millones fueron asignados por el condado con fondos estatales para la salud mental y fondos federales para recuperación tras la pandemia.

“Incluso antes de la pandemia, sabíamos que los niveles de depresión, ansiedad, trastornos alimentarios y otras enfermedades mentales iban en aumento entre nuestros jóvenes. Durante la pandemia, esos incidentes se dispararon”, dijo Ellenberg. “No quiero que los niños ni los adolescentes tengan miedo de pedir ayuda. Quiero que nuestros jóvenes sepan que no les pasa nada si tienen problemas de salud mental y que hay apoyo para ellos si lo necesitan. Cuanto antes podamos intervenir, más trabajo preventivo podremos hacer. Y tenemos una probabilidad mucho mayor de evitar enfermedades mentales más importantes en el futuro”.

Estos lugares contarán con un administrador que se encargará del centro y un médico que podrá realizar exámenes y evaluaciones, brindar asesoramiento y hacer derivaciones a otros servicios. Los centros tendrán una variedad de actividades y características, según el sitio, desde libros y juegos hasta yoga y música.

Valley Health Foundation administra el programa de subvenciones en asociación con el Departamento de Servicios de Salud Conductual del Condado de Santa Clara. Zelia Faria Costa, directora del Sistema de Atención a Niños, Jóvenes y Familias del departamento, dijo que los centros de bienestar encajan en una serie de servicios que brinda el departamento, desde prevención e intervención temprana hasta tratamiento y servicios residenciales.

Actualmente hay al menos 19 centros de bienestar en las escuelas del condado y ofrecen servicios en español.

Nancy Castaneira, madres de familia, explicó que su hija va a una preparatoria que ya tiene uno de estos centros, pero que debido a que son tantos estudiantes le alegra oír que podrían expandir estos servicios.

“Los padres como tenemos que trabajar a veces sinceramente no nos damos cuenta a tiempo y los estudiantes realmente no tienen esa confianza con los padres, pero eso de las escuelas me parece perfecto porque así nosotros tenemos una ayuda extra como padres”, afirmó Castaneira.

El Cirujano General de EE. UU., Vivek H. Murthy, emitió un aviso en 2021 que identificaba la salud mental de los jóvenes como un problema urgente de salud pública. El aviso declaró que desafíos como las redes sociales, la incertidumbre económica y la pandemia de COVID-19 han tenido un efecto “devastador” en la salud mental de los jóvenes. Incluso antes de la pandemia, el porcentaje de estudiantes de secundaria en todo el país que experimentaban sentimientos persistentes de tristeza y desesperanza, tales que no podían participar en actividades regulares, aumentó del 26% al 37%, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Casi un tercio de los estudiantes de secundaria y preparatoria en los condados Santa Clara y San Mateo ha experimentado sentimientos crónicos de tristeza o desesperanza, según el Índice de Silicon Valley 2023, un informe anual del Instituto de Estudios Regionales de Silicon Valley, la investigación brazo de la empresa conjunta sin fines de lucro Silicon Valley. Uno de cada ocho estudiantes de secundaria o preparatoria ha considerado el suicidio, un porcentaje que es mayor entre las estudiantes mujeres y los jóvenes LGBTQ.