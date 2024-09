Reabren el muelle de Capitola que fue destruido hace un año por las tormentas

Después de más de un año desde que una poderosa tormenta invernal y olas destruyeron el Capitola Wharf, el hito reabrió el miércoles.

Los dueños de negocios a lo largo del muelle expresaron entusiasmo y dijeron que están felices de que sus establecimientos funcionen como antes.

“Sabes, es genial estar de nuevo aquí. Estamos viendo muchas caras sonrientes nuevamente; Estamos viendo que muchos clientes regresan”, dijo David Morris, propietario de Capitola Boat and Bait.

Las tormentas invernales destruyeron el negocio de Morris, junto con el restaurante Warf House, en enero de 2023.

Dijo que no estaba seguro de poder volver a administrar los negocios solitarios en el muelle. Pero gracias a $10 millones en fondos federales, estatales y locales asignados para reconstruir el muelle, puede volver a poder hacerlo.

"Si no fuera por la comunidad y todo el apoyo que recibimos de la comunidad, es posible que no hubiéramos estado aquí", dijo Morris. "No supimos hasta el último minuto si íbamos a poder volver aquí o no".

Mientras Morris esperaba que los equipos de construcción repararan el área, pudo trasladar su negocio a dos cobertizos temporales en agosto.

Durante las reparaciones, el área más cercana a la costa se amplió de 20 a 40 pies y se restableció una placa conmemorativa.

“Todos necesitamos tomarnos un momento para reflexionar realmente sobre lo que significa lo que hemos pasado”, dijo la alcaldesa de Capitola, Kristen Brown. “Este muelle es un pilar en nuestra comunidad y a la gente le encanta. Ha existido durante generaciones y ahora seguirá existiendo durante las generaciones venideras”. El muelle se construyó originalmente en 1857 y la ciudad dijo que la nueva construcción es la más sólida que jamás haya existido.