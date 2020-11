UCLA logra acuerdo millonario por abuso sexual de $ 73 millones

El prestigioso sistema de la Universidad de California ha llegado a un acuerdo propuesto por 73 millones de dólares con siete mujeres que acusaron de abuso sexual a un ex ginecólogo.

Como parte de la demanda colectiva, más de 6.600 pacientes del Dr. James Heaps podrían recibir parte del acuerdo, incluso si no han acusado de abuso al ex ginecólogo de la Universidad de California en Los Ángeles.

Un juez federal debe aprobar el trato entre los siete demandantes, que representan a miles de pacientes de Heaps, y los regentes de la Universidad de California y el médico. El acuerdo propuesto, que incluye varias reformas obligatorias en UCLA, fue presentado el lunes en un tribunal federal.

Los pacientes han acusado a Heaps de agresión sexual y conducta sexual inapropiada entre 1983 y 2018, cuando trabajaba en el centro de salud estudiantil de UCLA y en el Centro médico de UCLA. Las acusaciones incluyen hacer comentarios sexualmente inapropiados a los pacientes, tocar a las mujeres sexualmente durante los exámenes sin usar guantes y simular el coito, a menudo de forma brusca, con una sonda de ultrasonido.

El acuerdo es independiente de los cargos penales contra Heaps, de 63 años, cuya licencia médica ha sido suspendida por orden judicial a medida que avanza el caso. Se declaró inocente de los cargos que involucran a siete mujeres y negó haber actuado mal. Debe regresar a la corte estatal el 7 de diciembre.

Algunos de sus antiguos pacientes han salido en su defensa, diciendo que nunca actuó de manera incorrecta durante sus citas médicas.

El acuerdo propuesto es el último acuerdo para otorgar pagos a miles de pacientes de médicos varones acusados ​​de agresión sexual y conducta sexual inapropiada. Un juez federal aprobó un acuerdo de $215 millones para 18,000 mujeres que eran pacientes de un ex ginecólogo, el Dr. George Tyndall, en la Universidad del Sur de California, una universidad privada también en Los Ángeles.

Telemundo Arizona

El abogado de Heaps no respondió de inmediato una solicitud de comentarios.

UCLA ha dicho que su investigación sobre el ginecólogo comenzó en diciembre de 2017, aunque los funcionarios no alertaron a la comunidad del campus de las acusaciones hasta que Heaps estuvo en la corte el año pasado. Se retiró en 2018 cuando UCLA se negó a renovar su contrato.

"Los incidentes descritos en la demanda reflejan una supuesta conducta que es contraria a nuestros valores", dijo UCLA Health el lunes en un comunicado. "Agradecemos a las personas que se presentaron y esperamos que este acuerdo, que aún está sujeto a la aprobación de la corte, sea un pequeño paso adelante para los pacientes involucrados".

Más de 200 mujeres contactaron a UCLA después de que Heaps fuera arrestado en junio de 2019 para informar sus experiencias con el médico, según el acuerdo. UCLA ha identificado alrededor de 5,000 pacientes que anteriormente estaban bajo el cuidado de Heaps y estima que él trató a 1,600 mujeres adicionales, pero que sus registros ya no existen en la universidad. Todos están cubiertos por el acuerdo.

El acuerdo no requiere que Heaps admita irregularidades o contribuya a los $73 millones, aunque firmó el acuerdo.

Una enfermera que trabajó en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el condado de Irwin, Georgia, y cuatro abogados que representan a clientes allí, afirman que las mujeres inmigrantes son enviadas rutinariamente a un ginecólogo que las ha dejado lastimadas y realizado procedimientos innecesarios, incluidas histerectomías. Dinorah Pérez reporta el 15 de septiembre de 2020.

UCLA dijo que implementará un nuevo proceso para investigar denuncias de agresión sexual, acoso y mala conducta, así como instituirá una política formal de acompañantes. Otras reformas estipuladas en el acuerdo incluyen capacitación sobre límites, publicidad de opciones de informes de pacientes, monitoreo de cumplimiento e investigaciones sobre posibles acusaciones de mala conducta cuando el personal médico está acreditado.

Los pagos de los pacientes comienzan con un mínimo garantizado de $ 2,500, independientemente de si las mujeres acusaron a Heaps de acoso o agresión.

"En nuestra opinión, estas mujeres aún se encuentran en peligro y merecen una compensación por esos motivos", dijo Elizabeth Kramer, una de las abogadas que representan a las víctimas. "No tenemos forma de conocer a todas las mujeres que alegarían conducta sexual inapropiada por parte del Dr. Heaps".

Una de las demandantes, conocido como E.F.en la demanda, había estado viendo a Heaps con regularidad durante varios años cuando ella dijo que su conducta cambió y le tocó los pechos sexualmente e hizo comentarios inapropiados en una cita de 2014.

Surge un denuncia de que mujeres en un centro de detención migratoria en Georgia no están recibiendo atención médica apropiada, y que les han practicado histerectomías innecesarias a varias.

Durante una visita a su oficina en 2016, dijo que Heaps la tocó sexualmente durante un examen pélvico. Ella movió su cuerpo y lo miró con disgusto, dicen los documentos judiciales, y él sonrió y salió de la habitación.

"Sabía en mi interior que algo andaba mal", dijo a The Associated Press, que no identifica a las víctimas de agresión sexual. “Fui completamente violada. Fue así de simple ".

E.F., ahora de 49 años, no informó sus acusaciones a UCLA ni a las fuerzas del orden. Decidió presentarse como demandante en la demanda para dar un ejemplo a sus hijas adolescentes y ser parte de la presión de UCLA para que promulgue reformas.

Cuando llega el momento de que sus hijas visiten a los ginecólogos, "quiero saber que están a salvo", dijo.

Los pacientes pueden solicitar montos de 250.000 dólares o más en determinados casos. Un panel de expertos decidirá cuánto se le paga a cada paciente en función de su experiencia.

Los $ 73 millones no incluyen los honorarios de los abogados ni los gastos de litigio. UCLA los pagará por separado.

Más de 100 de los ex pacientes de Heaps han presentado demandas individuales. Los regentes de la Universidad de California han asentado al menos dos, mientras que otros están en curso.

El mes pasado, el gobernador Gavin Newsom aprobó una medida que permite una ventana de un año, todo 2021, para que las víctimas presenten reclamos legales contra Heaps y UCLA que, de otra manera, podrían haber sido demasiado tarde según un estatuto de limitaciones existente.