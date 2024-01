Miles de californianos podrían haber pagado dinero que no debían al DMV: entérate de la controversia

A la hora de renovar la matrícula de su auto, Jordan Carrillo evita acudir al Departamento de Vehículos de Motor (DMV, por sus siglas en inglés).

"Las colas tardan una eternidad", dijo Carrillo. Nadie quiere pasar el día en el DMV.

Cuando tuvo que renovar su registro, Carrillo se saltó las filas y renovó su registro en línea mediante un cheque electrónico.

"Ingresé mi información, verifiqué dos y tres veces los números de mi cuenta bancaria para asegurarme de que todo estuviera correcto", recordó.

El sitio web del DMV confirmó su pago de inmediato. Pero semanas después, la agencia le dijo que su cheque había sido rechazado y le agregó casi $200 en cargos por pagos atrasados.

"Estaba realmente confundido porque no tenía cargos por sobregiro en mi banco. El dinero estaba ahí. Incluso me comuniqué con el banco y me dijeron que el DMV no había intentado realizar un cargo", aseguró.

Otros conductores de California se quejan en línea del mismo problema: el DMV aceptó sus pagos, pero luego los rechazó y les acumuló cargos por pagos atrasados.

El problema puede deberse al propio DMV. El departamento confirmó al equipo investigativo de NBC4, I-Team, que hay miles de casos en los que se confirmó un pago que luego fue rechazado.

La agencia aparentemente luego envió cartas de "exigencia de pago" a algunos de esos conductores: 30,000 en 2022 y casi 40,000 el año pasado.

El DMV informó que alrededor del 60% de los rechazos fueron válidos porque el conductor ingresó información de cuenta incorrecta en el sitio web. Pero la agencia no tenía una explicación para el resto de ellos.

"Tener que pagar todas estas tarifas adicionales puede ser financieramente devastador", dijo Carrillo.

El I-Team preguntó al DMV cuánto había cobrado en cargos por pagos atrasados injustificados, a lo que la agencia respondió que no rastrea esa información. Pero si el recargo por pagos atrasados de todos es igual al de Carrillo, podría significar que el DMV recibió millones de dólares.

Después de que el I-Team se comunicó con el DMV, la agencia renunció a los cargos por pagos atrasados de Carrillo.

Dijo que la próxima vez pagará de otra manera. "Simplemente haga el esfuerzo, vaya en persona y pague", recomendó.