Ley de transparencia salarial de California: lo que debe saber

Mientras los neoyorquinos ven que la nueva ley de transparencia salarial de la ciudad entrará en vigencia el miércoles, muchos solicitantes de empleo de California pueden preguntarse acerca de la SB 1162, la respuesta del estado a la transparencia salarial que entrará en vigencia en 2023.

El Proyecto de Ley del Senado 1162, redactado por la senadora demócrata por Santa Barbara, Monique Limόn y firmado por el Gobernador Gavin Newsom, es un proyecto de ley similar a la ley de la Ciudad de Nueva York que requiere que los empleadores den a conocer los rangos salariales en las ofertas de trabajo.

California es el hogar de algunas de las empresas más influyentes, como Apple, Disney, Google y Meta.

Según datos del gobierno, a las mujeres en California se les paga 88 centavos por cada dólar que gana un hombre y la brecha aumenta para las mujeres de color.

Newsom tomó nota de la disparidad cuando promulgó la ley 1162 en septiembre, con el objetivo de cerrar la brecha.

“California tiene las leyes de igualdad salarial más estrictas del país, pero no vamos a cejar en nuestro trabajo para garantizar que todas las mujeres de nuestro estado reciban el pago que les corresponde y sean tratadas por igual en todas las esferas de la vida”, dijo Newsom.

“Estas medidas aportan una nueva transparencia para abordar las brechas salariales, poner fin a la fijación de precios discriminatorios de productos basados ​​en el género y ampliar el apoyo a las sobrevivientes de abuso y agresión. Agradezco al Caucus Legislativo de Mujeres por su liderazgo y asociación en la construcción de una California más equitativa para todos”.

¿Qué es la 1162?

Newsom promulgó la SB 1162 el 27 de septiembre. Requiere que las empresas con 15 o más empleados publiquen el rango de pago en las ofertas de trabajo.

¿Cuándo entra en vigencia la ley de transparencia salarial de California?

La ley comienza oficialmente el 1 de enero de 2023.

¿Qué más hace la ley de transparencia?

Habrá un beneficio para los trabajadores actualmente empleados también. Después de que la ley entre en vigencia, si un empleado solicita un rango de salario para su función, el empleador debe brindárselo.

Eso significa que los empleados existentes pueden averiguar si su salario está dentro de un rango apropiado y posiblemente negociar un aumento.

¿Qué otros estados han promulgado leyes de transparencia salarial?

La ley de Nueva York entró en vigencia el 1 de noviembre. Requiere que los empleadores publiquen el pago mínimo y máximo en los puestos de trabajo para empresas con cuatro o más trabajadores.

Colorado fue el primer estado en exigir que las publicaciones de trabajo compartan información sobre salarios. Esa ley entró en vigencia en enero de 2021.

El SB 293 de Nevada entró en vigencia en 2021 y requiere que los empleadores proporcionen un rango de salario automáticamente después de la primera entrevista.

En Connecticut, los empleadores deben proporcionar un rango de salario si un candidato lo solicita.

De manera similar, el estado de Washington requiere que los empleadores proporcionen un rango salarial si un solicitante de empleo lo solicita o si la empresa hace una oferta, según CNBC.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English