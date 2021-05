John Cox agrega un oso Kodiak a su campaña a gobernador de California

La contienda para reemplazar al gobernador de California, Gavin Newsom, adquirió una sensación de circo esta semana.

Caitlyn Jenner agregó algo de brillo a la carrera con su anuncio el mes pasado, por lo que no fue una sorpresa el martes cuando el rival republicano John Cox sacó a relucir un oso Kodiak llamado Tag para relanzar su campaña en Sacramento. Cox fue derrotado por Newsom en un triunfo aplastante en 2018.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El empresario de 65 años también lanzó un video en el que se hace llamar "la bestia". En repetidas ocasiones etiquetó a Newsom como un "niño bonito" que carece de la sustancia para dirigir el gobierno estatal.

Cox gastó $5 millones para transmitir una versión de 30 segundos por televisión en todo el estado, dijo su campaña, subrayando su necesidad de elevar su perfil.

El truco tenía como objetivo llamar la atención sobre su campaña, pero prometió discutir "temas serios", como reducir el costo de la vivienda, impulsar los recursos hídricos del estado y evitar que intereses especiales influyan en el gobierno.

El grupo de derechos de los animales PETA y el senador estatal Ben Hueso, autor de una ley estatal que prohíbe el uso de la mayoría de los animales en los circos, condenaron el uso de un oso como accesorio de campaña. El oso, que según Cox nació en cautiverio, está entrenado y ha aparecido en películas y comerciales.

Un periodista aprovechó un encuentro para preguntarle sobre el reciente anuncio. Esto fue lo dijo Gavin Newsom.

Mientras tanto, Jenner no ha realizado eventos de campaña desde que anunció su candidatura hace casi dos semanas. Su video la presenta como una campeona de los olvidados por Sacramento.

"Me postulo para ser gobernadora de todos los californianos, para reclamar nuestra verdadera identidad, para traer de vuelta el oro al Estado Dorado", dijo Jenner en el anuncio.

Kim Nalder, profesora de ciencias políticas en la Universidad Estatal de California, Sacramento, señaló que ambos candidatos nunca mencionaron su afiliación política republicana en sus anuncios, lo que podría ser inteligente dado que los demócratas registrados superan en número a los republicanos en California en casi 2 a 1.

Newsom hizo campaña con los bomberos el martes mientras aceptaba el respaldo del sindicato.

“Este es un gran día, ya que realmente iniciamos nuestros esfuerzos para derrotar este retiro”, dijo el gobernador.

Comienza la campaña de algunos de los candidatos al puesto de gobernador de California.

No se esperaba que Newsom se enfrentara a elecciones hasta 2022, pero los críticos de su respuesta al coronavirus y las políticas liberales lograron recolectar más de los 1,5 millones de firmas necesarias para una elección revocatoria.

Aún quedan varios pasos antes de que se certifique la elección, pero la recopilación de firmas y la verificación fueron los mayores obstáculos. Es probable que las elecciones estén programadas para el otoño.

Otros republicanos en la contienda incluyen al ex alcalde de San Diego Kevin Faulconer y al ex congresista Doug Ose.

Cox recibió menos del 40% de los votos contra Newsom en 2018 y nunca ha ganado un cargo electo a pesar de una serie de intentos. Dijo que su campaña anterior le da una base en todo el estado para expandirse esta vez. Faulconer no ha realizado una campaña en todo el estado y Ose se postuló brevemente para gobernador en 2018 antes de abandonar.

Cox se negó dos veces a responder si le daría la bienvenida a Trump para hacer campaña por él. Trump respaldó a Cox en 2018, pero es muy impopular en el estado, fuera de su base republicana.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English. More from NBCLA: