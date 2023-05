Cruzaron la frontera antes del fin del Título 42 pero ahora viven en un parque del sur de California

Una familia migrante de Colombia logró cruzar la frontera antes del fin del Título 42. Sin embargo, ahora pasan las noches en un parque de una ciudad del sur de California.

La familia enfrenta no solo la falta de un lugar donde quedarse sino también la barrera del idioma, la falta de recursos y de orientación.

El grupo, compuesto por el padre, la madre y tres hijos de 16, 13 y 5 años, huyeron de Colombia, tras vivir el infierno de la violencia.

Activistas presentaron demandas y jueces federales bloquearon partes de las nuevas medidas del gobierno de Biden que entraron en vigor tras el fin del Título 42.

“Llegaron unas personas y nos dispararon a mí y a otras personas en el billar", cuenta Edicson Alvarez. "Yo me hice el muerto hasta que llegó el policía”

Con el tiempo, lograron identificar a los sospechosos. Pero aseguran que no tuvieron protección.

“Yo no se como me encuentran y me amenazaron", cuenta Marquez. Me llaman un sapo que lo había delatado”.

Su familia sintió el peligro.

“Empezaron amenazas: secuestrar a mi hijos, que me iban a matar, con groserías", dice Marquez.

Huyeron a Ecuador y después a la frontera de Tijuana. Lograron cruzar, con miles de otros migrantes hacia California

Ante el regreso del Título 8, la administración Biden quería aliviar el problema de hacinamiento, mientras miles aún intentan presentar su caso en la frontera sur.

Ahora están en la ciudad de Chino Hills, en el condado de Riverside, lejos del peligro en su país natal, pero abandonados en un parque donde llevan días sin un techo, con poca comida y ropa.

“Tener que mis hijos dormir en el piso con frío, o sea es un sentimiento muy fuerte como mamá”, dice angustiada Jenny Lopez Cortes.

Telemundo 52 les proporcionó información sobre organizaciones católicas que les quedan cerca. Sin embargo, no lograron recibir respuesta por parte de los grupos de apoyo.

Junto con ellos, podrían haber miles de migrantes que viven en las misma condiciones tras cruzar la frontera.

La familia ha logrado ir hasta la casa de un familiar para bañarse pero no permiten que vivan más personas en esa vivienda. Es por ello que tienen que pasar el tiempo en el parque y solo esperan encontrar trabajo pronto.

Sin embargo, tendrán que esperar hasta agosto para la entrevista con las autoridades de inmigracion y obtener el permiso de trabajo que necesitan.