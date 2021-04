Disminuyen inscripciones en escuelas públicas de California

Las escuelas públicas de California han experimentado una fuerte disminución en la inscripción este año debido a que la pandemia obligó a millones de personas a ingresar a la escuela en línea, según datos que se hicieron públicos el jueves.

La caída se produjo cuando los distritos escolares del estado se demoraron en traer a los niños de regreso al aula, lo que convirtió a California en uno de los más lentos del país en reabrir escuelas.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Los datos del Departamento de Educación de California muestran que la cantidad de estudiantes en las escuelas K-12 se redujo en más de 160,000 este año académico, la mayoría de ellos en el nivel K-6, a un total de 6 millones.

La caída es, con mucho, la mayor disminución en años y representa la imagen más clara hasta ahora del devastador costo de la pandemia en las escuelas públicas de California.

"La instantánea anual de la matrícula de otoño muestra una fuerte disminución de un año mientras el estado y la nación se enfrentaron a una pandemia mortal que interrumpió todos los aspectos de la educación pública", dijo el departamento de educación en un comunicado.

El éxodo fue liderado por estudiantes blancos que representan solo el 22% de la población de escuelas públicas de California, pero representan aproximadamente la mitad de los estudiantes que salen para el año escolar 2020-21, lo que podría aumentar las disparidades en el sistema de educación pública de California.

California tiene la mayor cantidad de estudiantes de todos los estados de EEUU, y el cuerpo estudiantil en general ha rondado los 6.2 millones en los últimos años. En años anteriores, el número de estudiantes se redujo entre 20.000 y 30.000 por año, impulsado por la disminución de las tasas de natalidad, y se esperaba que esa tasa continuara.

Cuando la pandemia golpeó y el gobernador Gavin Newsom ordenó el cierre de las escuelas públicas en marzo de 2020, nadie esperaba que los cierres duraran tanto tiempo.

La mayoría de las escuelas públicas de California comenzaron este año académico con aprendizaje a distancia y muchas continuaron con ese método hasta la primavera. Las clases presenciales comenzaron a reanudarse este mes en los distritos escolares urbanos más grandes del estado.

Entre los padres preocupados que cambiaron a la escuela privada se encontraba Aurora Guel, una madre del condado San Diego que dijo que el aprendizaje a distancia envió a su estudiante de último año de secundaria a una espiral descendente.

“Se deprimió mucho con todo el aislamiento que comenzó cuando cerró la escuela”, dijo Guel.

Las calificaciones de su hija de 18 años habían bajado hasta el punto de que estaba reprobando tres clases; perdió la motivación para postularse a la universidad y no salía de su habitación, ni siquiera para cenar con la familia.

“Necesitábamos hacer algo para sacarla de este profundo agujero en el que había caído”, dijo Guel.

Después de transferirse a una escuela católica privada en octubre, el ánimo de la adolescente y sus calificaciones han mejorado. Ella tiene una aceptación universitaria y espera con ansias su graduación, un hito que muchas escuelas públicas han desechado. "Ella está mucho mejor ahora", dijo su madre.

El superintendente de Instrucción Pública, Tony Thurmond, calificó las cifras como preocupantes, pero dijo que los funcionarios son optimistas de que la inscripción se recuperará a medida que más escuelas vuelvan a abrir al aprendizaje en persona. Dijo que los funcionarios están trabajando con las escuelas y las familias para comprender por qué tantas familias se fueron y cómo traerlas de regreso.

El éxodo de las escuelas públicas ocurrió en todo el país. No hay datos nacionales disponibles sobre la disminución de la inscripción de 2020-2021, pero un análisis de 33 estados realizado por la organización de noticias sin fines de lucro Chalkbeat que cubre la educación y The Associated Press publicado en diciembre mostró que la inscripción pública de K-12 en el otoño había disminuido en aproximadamente 500,000 estudiantes. en comparación con el año escolar anterior.

La inscripción de California 2020-2021 disminuyó 2.6% con respecto al año escolar anterior, impulsada por una combinación de factores.

Menos padres de California inscribieron a sus hijos en el jardín de infantes, lo que representa una disminución de 61,000 estudiantes y la mayor caída en la inscripción.

Eso podría indicar que los padres postergaron el envío de sus hijos al jardín de infancia o los inscribieron en escuelas privadas, que registraron un aumento general de la matrícula de 20.000, o 4%, con respecto al año anterior. Los datos también indican que la educación en el hogar aumentó en el otoño, dijo el CDE.

Algunos de los distritos urbanos más grandes de California tuvieron los mayores descensos.

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, el más grande del estado, experimentó una disminución de inscripciones de casi 22,000, o 4%, a 575,000, dijo el CDE.

Los datos publicados el jueves se recopilaron de todos los distritos escolares del estado en octubre, y los funcionarios de educación dicen que es demasiado pronto para saber si la tendencia ha continuado desde entonces.

Las cifras de fin de año no se conocerán hasta dentro de meses, pero los datos ayudan a ilustrar cómo la pandemia trastornó las escuelas públicas y ha suscitado preocupaciones sobre la financiación de los 1.000 distritos escolares de California, que está vinculado a los recuentos.

La propuesta de presupuesto del gobernador demócrata Gavin Newsom pide que las escuelas no sean penalizadas por la disminución de inscripciones, pero los defensores de la educación buscan dinero extra para los estudiantes de bajos ingresos, los estudiantes de inglés y los niños de crianza.

"Cualquier cambio en la inscripción tendrá un impacto en la financiación y la equidad", dijo Christopher Nellum, director ejecutivo interino de The Education Trust-West, un grupo de defensa de la equidad en la educación. "Simplemente va a exacerbar los problemas que ya existían".

Nellum dijo que las escuelas deberán pensar estratégicamente sobre cómo involucrar a los estudiantes negros y morenos, quienes tenían más probabilidades de pasar el año en educación a distancia que sus compañeros blancos que se mudaron a escuelas privadas u otras opciones de aprendizaje.

Esas familias, que fueron desproporcionadamente afectadas por el virus, también han dudado más en devolver a sus hijos a las aulas cuando reabren. Las escuelas también deberán encontrar formas de convencer a los desertores de las escuelas privadas para que regresen, dijo.

Para padres como Jonathan Alloy de San Francisco, esa será una causa perdida.

Alloy mantuvo a sus hijos de 8 y 10 años en un “pod” de aprendizaje a distancia mientras las aulas permanecían cerradas, pero recientemente decidió abandonar el distrito escolar y la ciudad.

Alloy dijo que perdió la fe en el distrito escolar de la ciudad, que se ha visto envuelto en escándalos, luchas internas y demandas, incluida una iniciada por el fiscal de la ciudad porque el distrito no reabrió las escuelas más rápidamente. San Francisco aún no tiene un calendario para que los estudiantes de secundaria y preparatoria regresen a las aulas.

Debido a eso, combinado con el alto costo de vida de San Francisco y la matrícula de la escuela privada más cara, Alloy se mudará a Connecticut, más cerca de la familia de su esposa.

"Irse es simplemente aplastante", dijo.