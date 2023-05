Corte Suprema rechaza desafío a la restricción de la industria porcina de California

La Corte Suprema rechazó el jueves un desafío a una ley de crueldad animal de California que afecta a la industria porcina y dictaminó que los tribunales inferiores desestimaron correctamente el caso.

Los productores de carne de cerdo habían dicho que la ley podría forzar cambios en toda la industria y aumentar el costo del tocino y otros productos de carne de cerdo en todo el país.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

La ley de California requiere más espacio para la cría de cerdos, y los productores dicen que obligaría a la industria de $26 mil millones al año a cambiar sus prácticas a pesar de que la carne de cerdo se produce casi en su totalidad fuera de California.

Los jueces confirmaron los fallos de los tribunales inferiores que desestimaron el caso de los productores de carne de cerdo.

Durante los argumentos del caso en octubre, los jueces liberales y conservadores subrayaron el alcance potencial del caso.

A algunos les preocupaba si dar luz verde a la ley contra la crueldad animal daría a los legisladores estatales una licencia para aprobar leyes dirigidas a prácticas que desaprueban, como una ley que dice que un producto no se puede vender en el estado si los trabajadores que lo fabricaron no están vacunados o no están en el país legalmente.

También les preocupaba lo contrario: ¿cuántas leyes estatales se cuestionarían si no se permitiera la ley de California?

El caso ante el tribunal involucró la Propuesta 12 de California, que los votantes aprobaron en 2018.

Dijo que la carne de cerdo que se vende en el estado debe provenir de cerdos cuyas madres se criaron con al menos 24 pies cuadrados de espacio, con la capacidad de acostarse y girar. alrededor.

Eso descarta las “jaulas de gestación” confinadas, recintos metálicos que son comunes en la industria porcina.

El Consejo Nacional de Productores de Carne de Cerdo con sede en Iowa y la Federación Estadounidense de la Oficina Agrícola presentaron una demanda.

Dijeron que mientras los californianos consumen el 13% de la carne de cerdo que se come en los Estados Unidos, casi el 100% proviene de cerdos criados fuera del estado, principalmente en el Medio Oeste y Carolina del Norte.

Mientras tanto, la gran mayoría de las cerdas no se crían en condiciones que cumplan con los estándares de la Propuesta 12.

La administración de Biden había instado a los jueces a ponerse del lado de los productores de carne de cerdo y le dijo al tribunal en documentos escritos que la Propuesta 12 sería un “cambio total en la forma en que se cría y comercializa la carne de cerdo en este país” y que ha “arrojado una llave gigante” en el mercado de carne de cerdo del país.

Los productores de carne de cerdo argumentan que el 72 % de los granjeros usan corrales individuales para cerdas que no les permiten darse la vuelta y que incluso los granjeros que alojan a las cerdas en corrales de grupos más grandes no brindan el espacio que California necesitaría.

También dicen que la forma en que funciona el mercado de carne de cerdo, con cortes de carne de varios productores que se combinan antes de la venta, es probable que toda la carne de cerdo tenga que cumplir con los estándares de California, independientemente de dónde se venda. Cumplir con la Propuesta 12 podría costarle a la industria entre $290 y $350 millones, dijeron.