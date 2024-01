Proponen cambio en código tributario de California tras contrato de Shohei Ohtani con los Dodgers

Los pagos diferidos en el contrato de Shohei Ohtani con los Dodgers de Los Ángeles están en el centro de una solicitud al Congreso por parte del principal funcionario fiscal de California para un cambio en el código tributario.

La contralora de California, Malia M. Cohen, quiere que el Congreso limite los pagos diferidos, un cambio diseñado para garantizar que al estado más poblado del país se le deba más dinero del lucrativo contrato de Ohtani con su nuevo equipo.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

La solicitud se produce cuatro semanas después de que la estrella de dos posiciones y los Dodgers de Los Ángeles acordaron un contrato récord de 700 millones de dólares por 10 años. El acuerdo contiene 680 millones de dólares en pagos diferidos que vencen entre 2034 y 2043.

Si Ohtani no vive en California en el momento en que recibe el dinero diferido, potencialmente podría evitar lo que actualmente es el impuesto estatal sobre la renta del 13,3% y el impuesto sobre la nómina del 1,1% para el seguro estatal por discapacidad, informó Associated Press.

“El contrato está estructurado de manera que Ohtani recibirá 2 millones de dólares por año y diferirá el saldo aproximadamente 10 años, cuando potencialmente podría regresar a Japón y escapar del pago de los impuestos sobre la renta del estado de California sobre la cantidad diferida”, dijo la oficina de Cohen en un comunicado emitido el martes.

Cohen dijo que los aplazamientos ilimitados crean un desequilibrio muy grave en la estructura fiscal.

“El sistema tributario actual permite aplazamientos ilimitados para aquellos que tienen la suerte de estar en los tramos impositivos más altos, creando un desequilibrio significativo en la estructura tributaria”, dijo Cohen en un comunicado el lunes.

“La ausencia de límites razonables al aplazamiento de pagos para las personas más ricas exacerba la desigualdad de ingresos y obstaculiza la distribución justa de los impuestos. Instaría al Congreso a tomar medidas inmediatas y decisivas para rectificar este desequilibrio”.

El acuerdo de Ohtani tiene el potencial de ahorrar $98 millones en impuestos estatales, según el Centro para el Empleo y la Economía de California. La corporación de beneficio público proporciona información sobre la creación de empleos y las tendencias económicas en California.

Cohen se convirtió en contralor el año pasado, asumiendo un cargo a cargo de la rendición de cuentas y el desembolso del dinero estatal. Cohen fue presidente de la Junta de Supervisores de San Francisco en 2018 y 2019.

“La introducción de límites a las deducciones y exenciones para las personas con ingresos altos promueve la responsabilidad social y contribuye a un sistema fiscal que sea justo y beneficioso para todos”, afirmó.

“Esta acción no sólo crearía un sistema fiscal más equitativo, sino que también generaría ingresos adicionales ingresos que pueden destinarse a abordar importantes cuestiones sociales apremiantes y fomentar la estabilidad económica”.

Associated Press contribuyó con la elaboración de este artículo.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.