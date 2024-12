California reporta 1,000 casos de tos ferina

California ha reportado alarmantes números de casos de tos ferina.

La tos ferina o tos convulsa es una infección bacteriana que causa una tos fuerte e incontrolable la cual es altamente contagiosa y se transmite a través del aire.

“En algunos casos se escucha un sonido profundo después de un ataque de tos y puede afectar a las personas de todas las edades, pero es esencialmente peligrosa para los bebés y los niños pequeños”, explicó Jesús Torres, medicina de emergencia en la UCLA.

Se registran ya unos 32,000 casos de tos ferina en Estados Unidos y de estos 1,000 en California. La cifra nacional ya supera seis veces el número de casos reportados el año pasado para esta misma temporada.

“Cuando salgo de mi casa salgo abrigado con mi bufanda y mi cubrebocas”, indicó Juan Antonio de Lira Moreno, residente del condado Santa Clara.

Las personas de mayor edad deben de cuidarse de esta enfermedad y personas con sistemas inmunológicos comprometidos.

“Sí me preocupa debido a que soy asmático, y nací a los 7 meses y no me desarrollé muy bien y esa es una enfermedad que si me afectaría”, aseguró Kevin León Atiles, residente del condado Santa Clara

Según torres los bebés tienen el mayor riesgo de sufrir complicaciones graves como neumonía, convulsiones o incluso la muerte. Los ancianos al igual que las mujeres embarazadas también son más vulnerables.

Entre los síntomas esta la tos seca, toser rápido y constantemente, y de tanto toser podría hasta vomitar según expertos médicos.

“Si sospecha que tiene tos ferina busque atención médica de inmediato, hay antibióticos que pueden ayudar si inician temprano reduciendo los síntomas y evitando la propagación. Es importante descansar y mantenerse hidratado. Los casos graves especialmente en los bebés pueden requerir hospitalización”, indicó Torres.

El médico aconsejó el uso del cubrebocas y si estás enfermo evita estar en grupos para no propagar la enfermedad.