DoorDash deberá proveer foto y primer nombre del conductor que haga la entrega en California

La nueva ley de California AB-375 exigirá ahora que plataformas digitales como DoorDash, provean a los clientes una foto y el primer nombre del conductor que les hará la entrega, en el momento en que la orden fue despachada.

La autora de la ley es la asambleísta del sur de California Laurie Davies.

Davies explicó a través de un video publicado en YouTube que esta ley crea un nivel extra de transparencia, crucial para mejorar la seguridad del cliente, y aumentar su confianza al saber exactamente quién llegará a la puerta de su casa.

Sin embargo, algunos usuarios no lo ven tan necesaria.

“Yo como cliente quiero es que me llegue la orden, no quiero saber cómo es la información ni quién me va a llevar eso”, indicó Juan David Jiménez, usuario.

Aunque aplicaciones como Uber Eats ya incluyen este tipo de requisitos, ahora se estandarizara para todas las plataformas.

Telemundo 48 habló con un conductor de DoorDash, quien prefirió no ser identificado, y aseguró que apoya esta ley, sobre todo por la proliferación de gente en el negocio.

“Porque realmente hay muchas personas que no utilizan sus cuentas originales, entonces eso al cliente no le genera seguridad, porque le pueden robar su orden, no puede llegarle a su casa”, dijo el conductor.

Por su parte, un vocero de DoorDash le dijo a Telemundo 48 a través de un comunicado lo siguiente: "nuestra política es simple, para trabajar en la plataforma de Doordash, usted tiene que ser quien dice que es. Desde la verificación de identidad y los antecedentes, nosotros tomamos la autenticidad del dasher con seriedad”.

Ellos respaldan la ley y aseguraron que están alistándose para implementarla cuando entre en efecto en marzo del 2025.

Pero otros conductores aseguraron que esto les va a complicar la vida a gente que no lo merece.

“Hay muchos que tienen proceso acá y no les ha llegado su residencia, su social, y optan, no hacen vandalismo con cosas robadas, optan ganarse la liga, el dinero honradamente, así sea alquilar una cuenta, porque en ninguna parte lo aceptan por no tener papeles”, dijo un conductor.