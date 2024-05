Aprueban cambio en la forma en que se calculan las facturas de energía eléctrica en California

La Comisión de Servicios Públicos de California votó a favor de permitir que las grandes empresas de servicios públicos del estado, propiedad de inversionistas, incluida Pacific Gas & Electric (PG&E, por sus siglas en inglés), agreguen un cargo fijo a las facturas de energía de las personas cada mes. Para la mayoría de las personas, el cargo será de $24,15 al mes y pagarán la instalación y el mantenimiento del equipo necesario para transmitir electricidad a los hogares. Los residentes con ingresos más bajos que estén inscritos en uno de dos programas de descuento pagarán menos, ya sea $6 o $12 por mes.

A cambio del nuevo cargo, el precio de la electricidad bajará entre 5 céntimos y 7 céntimos el kilovatio hora. Un kilovatio hora es la energía que se necesita para utilizar un electrodoméstico de 1,000 vatios (una cafetera o una aspiradora, por ejemplo) durante una hora.

El cambio entrará en vigor a finales del próximo año para los clientes de Southern California Edison y San Diego Gas & Electric. Entrará en vigor a principios de 2026 para los clientes de Pacific Gas & Electric.

Para las personas que consumen mucha energía cada mes, esto reducirá sus facturas mensuales. Las personas que viven en Fresno, donde las temperaturas a menudo pueden exceder los 100 grados Fahrenheit (37,8 grados Celsius), se ahorrarían alrededor de $33 al utilizar sus aires acondicionados durante el verano, según la comisión. Esto se debe a que el ahorro que obtendrán por la caída del precio de la electricidad será mayor que el monto que pagarán por el nuevo cargo fijo.

También beneficiará a las personas que poseen coches eléctricos y utilizan otros aparatos eléctricos, como bombas de calor. Ahorrarán una media de entre $28 y $44 al mes, según la comisión. En 2022, California representó el 37% de los vehículos eléctricos ligeros del país, o aproximadamente seis veces más que Florida, el estado que ocupa el segundo lugar, según la Administración de Información Energética de EE. UU.

"Ofrece asequibilidad a los californianos de bajos ingresos y a quienes viven en otras partes del estado más afectadas por el clima extremo", dijo la presidenta de la Comisión de Servicios Públicos de California, Alice Busching Reynolds.

Para las personas que no consumen tanta energía, el nuevo cargo fijo podría aumentar su factura cada mes. Esto incluye a las personas que viven en apartamentos más pequeños o que viven en áreas más frescas y no usan tanto el aire acondicionado. Esto se debe a que, para ellos, la bajada del precio de la electricidad no sería suficiente para compensar el importe del nuevo cargo mensual.

Los opositores argumentan que actuaría como un desincentivo para conservar energía, algo que California ha estado instando a la gente a hacer.

"Si quisieras diseñar un instrumento político que enviara la señal de que la conservación no cuenta, sería este", dijo Ken Cook, presidente del Grupo de Trabajo Ambiental.

La mayoría de los estados ya tienen cargos mensuales fijos en las facturas de servicios públicos para pagar el mantenimiento y la infraestructura de la red eléctrica. Pero en California, donde las tarifas eléctricas se encuentran entre las más altas del país, cualquier medida que pueda aumentar los precios para cualquiera genera alarma entre los consumidores y los funcionarios electos.

Un grupo de 18 miembros del Congreso de California han pedido a la comisión que mantenga la tarifa baja, señalando que el promedio nacional de cargos fijos en las facturas de servicios públicos es de $11. Algunos demócratas y republicanos en la legislatura estatal han respaldado un proyecto de ley que limitaría el cargo a $10 al mes.

“Debemos hacer más para frenar el costo de vida cada vez mayor en nuestro estado, no encontrar nuevas formas de aumentarlo”, escribieron los republicanos del Senado de California en una carta instando a la comisión a rechazar la propuesta.

La propuesta es mucho más baja de lo que habían pedido las empresas de servicios públicos propiedad de inversionistas del estado, que era un cargo de entre $53 y $71 por mes. La comisión también argumenta que el cargo no desalentará la conservación, señalando que las empresas de servicios públicos ya pueden aumentar las tarifas durante las horas pico.