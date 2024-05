El Distrito Escolar Unificado de Berkeley ofrecerá desayunos y almuerzos gratuitos a los alumnos en verano

Los niños en Berkeley podrán obtener desayuno y almuerzo gratis este verano a través del Programa Nacional de Almuerzos Escolares, dijo la ciudad.

El Distrito Escolar Unificado de Berkeley anunció el jueves su participación en la Opción de verano sin fisuras (SSO), financiada con fondos federales.

Todos los estudiantes de 18 años o menos pueden participar en el programa, recibiendo el desayuno y el almuerzo durante todo el verano, independientemente de si están inscritos en el distrito escolar.

La distribución de comidas se llevará a cabo en Berkeley Arts Magnet School en 2015 Virginia St., en Rosa Parks Elementary en 920 Allston Way, y en Oxford Elementary en 1222 University Ave, que comenzarán el 5 de junio y se extenderá hasta el 9 de agosto. En Berkeley High School en 1980 Allston Way el programa será del 17 de junio al 12 de julio. Las comidas sólo se sirvirán durante la semana, no los fines de semana.

El desayuno se servirá de 8:30 a 9:30 a.m. y el almuerzo se servirá desde el mediodía hasta la 1 p.m. La Biblioteca Pública de Berkeley en 2090 Kittredge Street también distribuirá el almuerzo desde el mediodía hasta la 1 p.m., de martes a viernes, a partir del 11 de junio y hasta el 9 de agosto.