Emiten alerta por inundaciones y advertencia por fuertes vientos al norte de la Bahía

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por inundaciones y una advertencia por fuertes vientos ante la llegada de un río atmosférico que afectará el norte de California y varias partes del Área de la Bahía.

La alerta de inundaciones estará vigente en los condados Sonoma, Napa y Marín desde el miércoles a las 4:00 a. m., hasta el viernes a las 5:00 a. m.

⚠️A Flood Watch has been issued for the North Bay beginning 4 AM Wednesday through 5 AM Friday. Flooding will be possible due to excessive rainfall. #cawx pic.twitter.com/gg4skDHIzv

Marián Caraballo, TELEMUNDO 48

Las lluvias excesivas podrían provocar que los arroyos, riachuelos y ríos se desborden, lo que provocaría inundaciones en algunas áreas, dijo el servicio meteorológico. También podrían formarse charcos en áreas bajas y en las carreteras.

Autoridades indicaron que la alerta por vientos fuertes estará vigente en toda la Bahía Norte, a lo largo de la costa de la Bahía de San Francisco y a lo largo de la costa de la Península desde el martes a las 10:00 p. m., hasta el jueves a las 6:00 a. m.

A Wind Advisory is in effect from 10 PM Tuesday through 6 AM Thursday. Strong southerly winds gusting to 45 mph will result in difficult driving conditions. When combined with the heavy rain, tree damage and related impacts are expected. pic.twitter.com/gX9Wo2xTdW