Transporte gratuito en víspera de Año Nuevo

Caltrain y SamTrans ofrecerán servicio gratuito en la víspera de Año Nuevo, según funcionarios de transporte.Los viajes en Caltrain serán gratuitos a partir de las 8 pm el domingo 31 de diciembre, hasta el final del servicio especial nocturno.

Sus funcionarios dijeron que el servicio del tren operará con un horario regular de fin de semana y dos trenes especiales más en dirección norte llegarán a tiempo para los fuegos artificiales.

Además del servicio programado regularmente, más trenes en dirección sur partirán de San Francisco a la 1 am, 1:30 am o cuando estén llenos, haciendo todas las paradas locales hasta San José Diridon después de los fuegos artificiales, y el último tren saldrá de San Francisco a las 2 am, según los funcionarios.

SF MUNI brindará servicio adicional después de los fuegos artificiales conectando con la estación Caltrain San Francisco en las calles 4th y King.El día de Año Nuevo, 1 de enero, Caltrain operará en horario de fin de semana y reanudará el cobro de tarifas cuando el servicio comience alrededor de las 7 am.

Mientras tanto, SamTrans también ofrecerá viajes gratuitos, incluido el paratránsito, a partir de las 8 pm el domingo hasta las 3 am del día de Año Nuevo. Ese mismo día, SamTrans seguirá operando en horario dominical en cumplimiento del feriado.