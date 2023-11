Polémica por enmienda a los procesos electorales del Condado Alameda

Los esfuerzos para destituir a la fiscal de distrito del Condado Alameda, Pamela Price, dieron otro giro durante la reunión de la Junta de Supervisores del condado el martes, cuando partidarios y críticos discutieron sobre una enmienda propuesta para cambiar la forma en que se realizan los procesos de destitución ante los votantes.

La enmienda agregaría "la ley del estado de California aplicable a la destitución de funcionarios del condado regirá la destitución de los funcionarios electos del condado de Alameda" a los estatutos.

Los defensores de la destitución afirmaron que la enmienda restringiría sus derechos democráticos, mientras que los opositores afirman que garantizaría que los firmantes de la petición de destitución sean residentes del condado.

"Si no vives en el Condado Alameda, no se te debería permitir opinar en el proceso electoral en el Condado… El Condado Alameda no debería estar en venta. Es tan simple como eso", manifesto Price en un correo electrónico.

"No necesitamos hacer esta destitución, proteger la Victoria", dijo en la reunión Orlando Johnson, partidario de Price, señalando que rompió la barrera como la primera mujer afroamericana en ocupar el puesto.

"La violencia en nuestra comunidad ha estado presente desde hace mucho tiempo. Ella es la primera fiscal de distrito elegida en 68 años", agregó Ellen Coffey, partidaria de Price, quien señaló que desde 1920, la mayoría de los fiscales de distrito han sido nombrados por la Junta de Supervisores.

No todos apoyaron la enmienda. Los miembros de la organización SAFE, Safe Alameda For Everyone, criticaron la enmienda y dijeron que socava el proceso al anteponer la ley estatal a la ley del condado.

"No creo que sea justo para la fiscal del distrito, este es su medio de vida. No creo que sea justo para la gente, tal como está redactado esto les quita el derecho a revocar", dijo el supervisor David Haubert.

"Depende de los votantes si están de acuerdo o no con esto", dijo la supervisora Elisa Márquez, votando a favor de la enmienda.

La enmienda fue aprobada con una votación de 3-2, a pesar de cierta sensación de que el paralelo de una enmienda en la boleta cerca de la posible elección revocatoria podría causar cierta confusión. Está previsto que la medida llegue a los votantes en marzo del próximo año, mientras que quienes presionan por una revocatoria dicen que tendrán las firmas necesarias aproximadamente al mismo tiempo.

La secretaria de la Junta, Anika Campbell-Belton, dijo que no estaba segura de cuál llegará primero a los votantes, ya que depende de la hora exacta en que se presenten las firmas.