Padre de joven hispano asesinado en Oakland asegura sentirse vacío sin su hijo

El padre de Guillermo Kelly Torres dice que a su hijo le apasionaba la fotografía y la pintura. La última vez que habló con él, le dijo que iba a una fiesta, pero nunca regresó.

Guillermo Horacio Kelly Páez, muestra con orgullo los cuadros que su hijo Guillermo Kelly Torres pintó. Él guarda estas obras como un tesoro, es lo único que ahora tiene de su hijo.

Guillermo dice que su hijo, de 23 años, salió a bailar el pasado 19 de agosto a una discoteca en San Francisco con un amigo del supermercado donde trabajaba. Él cree que se juntaron con unos tipos y siguieron la fiesta en Oakland, hubo una pelea, su hijo trató de separarlos, alguien sacó una pistola y le dispararon a Guillermo.

La policía de Oakland se ha limitado a decir que el 20 de agosto un poco antes de las 6:00 a.m., recibieron el reporte de un tiroteo en la cuadra 9200 de la calle E. Al llegar a la escena encontraron herido a Guillermo y paramédicos intentaron salvarle la vida, pero ya era muy tarde.

El padre de Guillermo cuenta que recibió una llamada de las autoridades y que les informaron que su hijo había muerto, “ ¿cómo que murió?, le pasé el teléfono a mi esposa y comencé a llorar porque no lo podría creer”, recuerda.

Además, contó a Telemundo 48 que el joven ayudaba a sus hermanos enviándoles dinero a México, de donde emigró cuando tenía 13 años.

Las autoridades confirmaron que Juan Sura Martínez se entregó como principal sospechoso de este crimen y fue arrestado. La fiscalía le presentará cargos de homicidio y tendrá audiencia en corte el 31 de Agosto.

Mientras, el señor Guillermo aún piensa que su hijo va a llegar, “ me desvelo, pero luego me recuerdo que no va a llegar y eso me hace sentir un vacío".

Pide que la justicia se aplique y que al culpable se le castigue como merece.