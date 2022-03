¿Estamos viviendo el fin de los días? Lo que dicen algunos líderes evangélicos de EEUU

TEXAS - La invasión rusa a Ucrania ha llevado a algunos de los líderes evangélicos más prominentes de Estados Unidos a plantear una pregunta provocativa: preguntar si el mundo se encuentra ahora en el "fin de los días" profetizado bíblicamente que podría culminar con el apocalipsis y la segunda venida de Cristo.

No hay consenso sobre la respuesta, ni sobre ningún calendario posible.

El pastor de la megaiglesia Robert Jeffress, dirigiéndose a su congregación en First Baptist Dallas, dijo que muchos cristianos se preguntan, frente a la carnicería en Ucrania, “¿Por qué Dios permite que continúe un mal como este? …. ¿Estamos cerca del Armagedón y del fin del mundo?”

“Estamos viviendo en los últimos días”, dijo Jeffress, “Hemos estado viviendo en los últimos días durante los últimos 2,000 años. No sabemos, ¿es este el final? ¿Es este el principio del fin, o el final del principio?”

En raptureready.com, que comparte comentarios sobre las profecías del "fin de los días", sugieren que las cosas podrían moverse rápidamente. Su "indicador de rapture (rapto o elevación)", en el que cualquier lectura superior a 160 significa "Abróchense los cinturones", se elevó esta semana a 187, cerca de su récord de 189 en 2016.

Una de las alertas más detalladas provino del televangelista Pat Robertson, quien salió de su retiro el 28 de febrero para afirmar en “The 700 Club” que el presidente ruso, Vladimir Putin, fue “obligado por Dios” a invadir Ucrania como preludio de una batalla culminante en Israel. Robertson dijo que los versículos del Libro de Ezequiel del Antiguo Testamento respaldan este escenario.

“Puedes decir, bueno, Putin está loco. Sí, tal vez sea así”, dijo Robertson. “Pero al mismo tiempo, está siendo obligado por Dios. Fue a Ucrania, pero ese no era su objetivo. Su objetivo era moverse contra Israel, en última instancia”.

“Está todo ahí”, agregó Robertson, refiriéndose a Ezekiel. “Y Dios se está preparando para hacer algo asombroso y eso se cumplirá”.

También evocó a Ezequiel, y un posible ataque a Israel, Greg Laurie, pastor principal de una megaiglesia de California cuyos libros y programas de radio tienen muchos seguidores.

“Creo que estamos viviendo en los últimos días. Creo que Cristo podría regresar en cualquier momento”, dijo Laurie en un video publicado en YouTube.

Citando la guerra en Ucrania y la pandemia del COVID-19, dijo que las profecías bíblicas “se están cumpliendo durante nuestra vida”.

“Estamos viendo que suceden más cosas en tiempo real, más juntas, como dicen las Escrituras que sucederán”, dijo Laurie. "¿Entonces, qué debemos hacer? Deberíamos mirar hacia arriba. Debemos recordar que Dios tiene el control”.

Las predicciones de un inminente "fin de los días" han surgido con regularidad a lo largo de los siglos. Pat Robertson, por ejemplo, ha predicho incorrectamente eventos apocalípticos en ocasiones anteriores.

“Una de las características del pensamiento apocalíptico es que la crisis más reciente es sin duda la peor: esta es la que hará tropezar el calendario de los últimos tiempos”, dijo el profesor de historia de Dartmouth College, Randall Balmer.

“Ahora, es cierto que puede haber alguna evidencia de eso, especialmente con Putin murmurando sobre las armas nucleares”, agregó Balmer por correo electrónico. “Pero también recuerdo la urgencia de la Guerra de los Seis Días y la Guerra del Golfo Pérsico de George H. W. Bush y, por supuesto, el 11 de septiembre”.

La sugerencia de que Dios de alguna manera está usando la guerra entre Rusia y Ucrania para cumplir las profecías bíblicas preocupa a algunos eruditos cristianos, como el reverendo Rodney Kennedy, pastor bautista en Schenectady, Nueva York, y autor de numerosos libros.

“Esta insistencia evangélica de involucrar la soberanía de Dios en la maldad de Putin bordea el absurdo”, escribió Kennedy recientemente en Baptist News.

“Los creyentes del rapture (rapto o elevación) no entienden que si ayudan a provocar una guerra mundial, no aparecerá ningún Superhombre Jesús para ‘llevarse’ a todos los verdaderos creyentes a la seguridad de las nubes”, escribió Kennedy. “El rapto es una ilusión; la ruptura provocada por Putin es una realidad mortal”.

Russell Moore, teólogo público de la revista evangélica Cristianismo Hoy, dijo que está mal tratar de conectar los eventos mundiales con la profecía de los últimos tiempos, y señaló que el mismo Jesús dijo que su segunda venida sería inesperada y no estaría relacionada con "guerras y rumores de guerras".

“No es consistente con la Biblia y es perjudicial para el testimonio de la iglesia”, dijo Moore, señalando que el mundo ha sobrevivido a muchos episodios de especulación sobre los últimos tiempos.

Moore dijo que la mayoría de los cristianos con los que ha hablado están más preocupados por el bienestar de Ucrania.

“Me sorprende lo poco que veo que estos eventos son profecías bíblicas directas”, dijo. “Simplemente no veo eso en los bancos de las iglesias”.

Eso es un cambio con respecto al pasado reciente, señaló, cuando muchos evangélicos intentaron interpretar los eventos mundiales como un mapa de ruta hacia el Apocalipsis, lo que impulsó las ventas de los autores de gran éxito Tim LaHaye ("Left Behind") y Hal Lindsey ("The Late Great Planet").

“Es muy raro para mí encontrar a alguien menor de 50 años” preocupado por tales puntos de vista hoy, dijo Moore.

Jeffress dijo que los miembros de su congregación en Dallas están “muy preocupados por las atrocidades que se están cometiendo contra el pueblo ucraniano y piensan que debemos rechazar con fuerza la agresión de Putin”.

“Sin embargo, no se dirigen hacia sus búnkeres ni se preparan para Armagedón, todavía”, dijo Jeffress por correo electrónico. “La mayoría de nuestros miembros entienden que, si bien la Biblia profetiza el fin del mundo y el regreso de Cristo un día, nadie tiene idea de cuándo será ese día”.

Laurie, en una respuesta escrita a las preguntas de The Associated Press, dijo que su congregación en Harvest Christian Fellowship "no está obsesionada con el 'fin de los tiempos'".

“Mi mensaje para los cristianos durante este tiempo y realmente para todas las personas en general es que no entren en pánico, sino que oren”, aconsejó Laurie. “Vive cada día como si fuera el último”.

La guerra en Ucrania ha aumentado la ansiedad de algunos miembros de Mercy Hill Chapel, dijo Oleh Zhakunets, pastor principal de la pequeña iglesia bautista del sur que ofrece servicios en ucraniano e inglés en Parma, Ohio, un suburbio de Cleveland.

Varios miembros tienen parientes cercanos en Ucrania, algunos en zonas más peligrosas en el este de Ucrania y otros que reciben refugiados en el oeste, dijo.

“Es una bolsa de sentimientos encontrados”, dijo Zhakunets, citando sus preocupaciones por sus seres queridos y su esperanza de que Dios tenga el control.

Los miembros de la congregación creen en los pasajes bíblicos que detallan las señales del regreso de Jesús, dijo, pero no ven la invasión de Rusia como el cumplimiento de una profecía específica.

“Mucho de eso son solo conjeturas”, dijo Zhakunets. “Tenemos la esperanza de que venga, pero en términos específicos, no vamos a dar esto que estamos viendo como una falsa esperanza”.