Te has estado enfermando últimamente, mucho. Y eso no incluye el aumento de los niveles de azúcar o el aumento de la presión arterial. ¡Y has estado subiendo de peso! Mientras tanto, descubres que no estás tan interesado en el sexo (aunque desearías estarlo). Y, oh, te has puesto tan malhumorado. Por cierto, ¿mencionamos que estás perdiendo tu deseo sexual? (decidimos repetir eso, ya que tu memoria también ha estado siendo afectada).

La fuente de todos estos problemas: no estás durmiendo lo suficiente. ¿Pero por qué no duermes lo suficiente? Realmente, creemos que no tienes excusa:

Tu excusa: "Estoy estresado"

Eso no es excusa: Te comprendemos. Realmente lo hacemos, pero hay formas de reducir el estrés. Por ejemplo: ¿Estás haciendo ejercicio? El ejercicio reduce las hormonas del estrés y aumenta las endorfinas, lo que ayuda a eliminar el dolor y a mejorar el estado de ánimo. O tal vez deberías considerar técnicas de relajación, como el yoga y la meditación (estas pueden ayudar a ralentizar tu mente y mejorar tu respiración. Tal vez es solo cuestión de tomarte el tiempo para oler la lavanda: un estudio universitario de Corea del Sur descubrió que olfatear la flor ayuda a reducir el insomnio.

Tu excusa: "Vivo en San Francisco. ¡Hay muchas cosas que hacer aquí!"

Eso no es excusa: Puedes pasar unas horas de diversión nocturna o sentirte mejor todo el día, tú eliges. Pero ten en cuenta que el ser noctámbulo también aumenta tus probabilidades de alcoholismo y depresión. Entonces, si te mantienes despierto hasta esas horas tardías, puedes incrementar los riesgos. Procura acostarte cada vez más temprano de forma gradual (por ejemplo, en incrementos de 10 minutos) hasta que alcances tu meta de la hora de dormir.

Tu excusa: "Netflix, Minecraft, Facebook..."

Eso no es excusa: Hay formas de controlar tus obsesiones de entretenimiento. En primer lugar, ten en cuenta que ver una serie de TV en exceso es una experiencia menos gratificante. Un estudio publicado en el Journal of Consumer Research descubrió que las personas que se relajaron disfrutaron menos de los shows, así que procura ver episodios de Stranger Things de forma espaciada, cada una o dos semanas. En cuanto a otras distracciones, considera las aplicaciones que disciplinan tus hábitos de YouTube y Facebook: StayFocusd, un complemento del navegador Chrome, te permite establecer un límite de tiempo para visitar ciertos sitios (y mientras lo haces, es posible que desees deshabilitar la función de video recomendada de YouTube). En cuanto a los videojuegos, no dejes que Fortnite arruine tu noche. Registra cuánto tiempo pasas jugando esos juegos, luego configura un tiempo límite con un cronómetro (claro, puede que necesites terminar un nivel, lo entendemos).

Tu excusa: "Mi pareja me mantiene despierto"

Eso no es excusa: Existen soluciones para la mayoría de las incompatibilidades del sueño de pareja. Vamos a mencionar algunas: ¿Ronquidos? Prueba tapones para los oídos, una máquina de ruido blanco o una barrera de almohadas entre ustedes. ¿La televisión nocturna de tu pareja te mantiene despierto? Invierte en auriculares. ¿Se estira y gira mucho? Si tienes una cama king size, considera cambiar tu colchón king size por dos twins y ubícalos en la base del king size. ¿Todo lo anterior? ¿Podrías tener una habitación extra?

Tu excusa: “Pero estoy durmiendo lo suficiente, ¡ocho horas! Aún así, estoy cansado y con sueño todo el día"

En realidad... Puede que estés durmiendo las horas recomendadas pero no estás durmiendo bien. Es posible que tengas apnea del sueño, un trastorno en el que tu respiración se detiene repetidamente durante la noche (durante segundos o hasta minutos). Las causas varían desde obstrucciones en la garganta (el tejido blando puede crear obstrucción) hasta interrupciones en las señales cerebrales que controlan la respiración. Todavía…

Eso no es excusa: La apnea del sueño es tratable. La pérdida de peso puede ensanchar las vías respiratorias, un aparato dental puede mantener tu mandíbula en una posición más propicia para la respiración, y una máquina de CPAP (presión positiva continua en las vías respiratorias) puede hacer fluir aire por los pulmones mientras duermes. Considera realizar un estudio del sueño para diagnosticar si tales tratamientos te pueden ayudar.

