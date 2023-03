Pr0yect0 Zip Code

LEER EN ESPAÑOL

¿Cómo se elabora el periodismo en Spanglish? Le pedimos a periodistas por toda la nación que reportaran una nota desde un código postal en sus comunidades en Spanglish. ¿El resultado? Un mosaico de historias por todas partes del país. Algunas historias son predominantemente en inglés con una pizca de español, otras son mayormente en español con un poco de inglés—y otras son mitad y mitad.

Para darte una mejor idea del idioma que domina en cada video, tenemos esta escala.

93030 (Oxnard)

De trabajadora campesina a obrera de la construcción

Una organización en la costa central de California está ayudando a mujeres campesinas a conseguir trabajos con mejores sueldos dentro de la construcción.

Estados Unidos está viendo una escasez de obreros de construcción que algunos expertos predicen sólo empeorará. En California, una organización está ofreciendo clases gratuitas para preparar a mujeres campesinas y que consigan empleos en la construcción.

90026 (Los Ángeles)

La obesidad en la comunidad latina

Según los CDC, los latinos tienen una de las tasas más altas de obesidad en Estados Unidos. Cómo la comunidad habla de la obesidad podría ser parte del problema—o de la solución.

"Folks' hatred for my fatness has harmed me much more than my own fatness has," poet laureate Yessica Salgado said.

78228 (San Antonio)

¿Cuál es el futuro del Spanglish?

La industria musical lleva años acogiendo el dialecto híbrido como forma de expresión, pero ahora, hasta las universidades están empezando a estudiar el fenómeno del Spanglish.

Performer Becky G is just one of millions not only embracing Spanglish as a way of communicating, but as a way of life.

19133 (Philadelphia)

La Guagua

Te presentamos esta pieza que, si no te hace bailar, te hace llorar o hasta sentir orgullo por las raíces hispanas, pero en realidad las raíces de donde quiera que vengas. Únete al recorrido de La 47 de SEPTA con Isabel Sánchez, reportera de Telemundo 62.